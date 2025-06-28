CHP'nin kurultay davasında kimsenin göremediği detay! AKP’li isim ‘allak bullak olur’ diyerek açıkladı…

30 Haziran’da görülecek olan CHP kurultay davası öncesi ‘mutlak butlan’ tartışmalarına ilişkin AKP’nin YSK Kontenjan Temsilcisi Recep Özel’den çarpıcı bir değerlendirme geldi. Özel, “YSK’nın verdiği kararı asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi bozamaz. Bozmamalı. Böyle bir şey olamaz. Bütün sistem allak bullak olur eğer mahkeme bu kararı bozarsa” dedi.

KURULTAY 30 HAZİRAN’A ERTELENDİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın ikinci duruşması görülmüştü. Mahkeme ihtiyati tadbir kararlarının reddine karar vermişti. Bir sonraki duruşma 30 Haziran'da gerçekleşecek. Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegelerin başvuruları sonrası Özgür Özel'in genel başkanı seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalar da birleşti. 30 Haziran’daki duruşmada Kemal Kılıçdaroğlu ‘mağdur’ sıfatıyla çağırılırken, Lütfü Savaş’ta ‘müşteki’ olarak çağrıldı.

AKP’NİN YSK TEMSİLCİSİ KONUŞTU

Ancak kurultayda ‘mutlak butlan’ kararı çıkmasıyla kurultayın iptal edileceği ve yerine kayyumun geleceği öne sürülüyordu. Davanın, pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruşması, sürecin hukuki ve siyasal kaderini ortaya koyacak. NEFES, kurultay davasını hem AKP’nin YSK Kontenjan Temsilcisi Recep Özel’e, yaşananları sordu.

“AĞIR CEZA MAHKEMESİ BOZAMAZ”

Özel, mahkemenin YSK kararını bozamayacağını belirtirken, “YSK’nın verdiği kararı asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi bozamaz. Bozmamalı. Böyle bir şey olamaz. Bütün sistem allak bullak olur eğer mahkeme bu kararı bozarsa. Şu anda asliye hukuk mahkemesi ‘İbra oldu mu, başkanlık divanı oluştu mu?’, bu konularda karar verebilir. Bir usulsüzlük görürse, bunun seçim kısmıyla ilgili herhangi bir karar vermesi çok çok yanlış olur” ifadelerini kullandı.

“YSK YETKİLİ KILINIR, HERHANGİ BİR MAHKEMENİN YETKİSİ OLAMAZ”

“Mutlak butlan” kavramını da yorumlayan AKP’li Özel sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hukukçu olarak elbette duyduk, biliyoruz ama siyasi partilerin davalarında, kongrelerinde ‘yok hükmünde kabul edilmesi’ gibi bir karar görülmüş bir şey değil. O kongrenin seçimle ilgili kısımlarında karar verme süreçlerini, itiraz süreçlerini, mazbatanın verilmesi gibi konuları belirleyen seçim kurullarıdır. En son da YSK’dır. Bunların kararlarını ortadan kaldıracak herhangi bir karar olamaz. Sistemin özüne de terstir. Seçim hukuku, seçim mecrası içerisinde Anayasanın 79. maddesine göre YSK yetkili kılınır, herhangi bir mahkemenin yetkisi olamaz.”