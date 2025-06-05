CHP kurultayı için mahkemeden flaş karar!

CHP kurultayında usulsuzülük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Ekrem İmamoğlu müdafii, Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak iddianamede yer alıyor. 30 Haziran'da kurultay iptal davası görülecek.

SİYASİ YASAK İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in de aralarında bulunduğu 12 isim yer alıyor. Şüpheliler hakkında “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, mahkûmiyet durumunda siyaset yasağı uygulanması da isteniyor.

MAHKEME İDDİANAMEYİ AĞIR CEZAYA GÖNDERDİ

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderdi.

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