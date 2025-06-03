CHP kurultayı iddianamesi kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimler de iddianamede yer aldı.

Başsavcılık, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlamıştı.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR, SAVAŞ MÜŞTEKİ

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

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