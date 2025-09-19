CHP Kurultay’ı iptal olacak mı? Neden 15.30?

Özel Haber - Orhan UĞUROĞLU

CHP’nin 21 Eylül'de yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın bugün saat 15.30’da YSK’da görülecek iptal davası gündemde.

21 Eylül'deki olağanüstü kurultayın yapılmaması için ilçe seçim kurulu/YSK'ya başvuru yapan delegeler olmuş ve de olacakmış.

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu şöyle diyor:

"Olağanüstü kurultay çağrısında en fazla imza, gündemde güvenoyu ve seçim olabilmesi için gerekiyor. Bunun için de delege tamsayısının en az %50+1 imzası gerekiyor. Bu koşul sağlandı.

İlçe Seçim Kurulu Kurultay’ın iptal başvurusunu reddetti. YSK’nın reddetmesi gerekir."

Önce şunu hatırlatırım.

Yüksek Seçim Kurulu kararlarını her zaman hukuki vermiyor.

YSK’nın siyasi kararlarından örnekler vereyim:

1- Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasaklı olarak 2002 seçimlerinde AKP’yi Genel Başkan olarak seçime soktu.

2- 16 Nisan referandumunda Tam Kanunsuzluk yaparak mühürsüz geçersiz oyları “geçerli” saydı.

3- 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 2014 ve 2018’de 2 kez seçilen Erdoğan’ın 3. Kez başvurusunu Anayasa’nın 101. Maddesinin 2. Fıkrasına göre reddetmesi gerekirken kabul etti.

Gelelim bugün CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için muhaliflerin YSK’nın yaptığı başvuruya.

Gazeteciler şeytanın avukatlığını yapar.

Diyorum ki; YSK neden sabah değil de saat 15.30’da toplanacak?

Bugün Cuma.

Toplantının piyasaların kapanmasından sonra mı YSK açıklama yapacak?

Bu aklıma şu şüpheyi getirdi:

YSK hukuken değil ama siyaseten CHP’nin 22. Kurultayı’nı iptal mi edecek? Etmeyecek olsa neden sabah değil de 15.30’a toplantı konulsun ki?