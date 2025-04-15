CHP kurultayı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında İmamoğlu da var...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP kurultayı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında İmamoğlu da var...

CHP kurultayı soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 86 kişinin ifade işlemleri alınmaya başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı. CHP kurultayı soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 86 kişinin ifade işlemleri alınmaya başlandı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda "bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/5366 numaralı soruşturma dosyası çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 kişinin ifade işlemi başlandı.

MASAK RAPORLARI TALEP EDİLDİ

Söz konusu kişiler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar gerçekleşti. Ayrıca kişilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına eklendi.

Son Haberler
Ölümüne neden olmuştu… Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızından çirkin teklif!
Ölümüne neden olmuştu… Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızından çirkin teklif!
Baharın zamansız sihri! Moda ikonları geri dönüyor
Baharın zamansız sihri! Moda ikonları geri dönüyor
Eyüpsultan’da nefes kesen operasyon! Dağıtamadan yakalandılar
Eyüpsultan’da nefes kesen operasyon! Dağıtamadan yakalandılar
Annesinin feryadı yürek dağladı! 7 yaşındaki Cumali’den 4 gündür iz yok...
Annesinin feryadı yürek dağladı! 7 yaşındaki Cumali’den 4 gündür iz yok...
Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu: Aralarında Müjde Ar da var
Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu: Aralarında Müjde Ar da var