CHP kurultayı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında İmamoğlu da var...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı. CHP kurultayı soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 86 kişinin ifade işlemleri alınmaya başlandı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda "bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/5366 numaralı soruşturma dosyası çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 kişinin ifade işlemi başlandı.

MASAK RAPORLARI TALEP EDİLDİ

Söz konusu kişiler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar gerçekleşti. Ayrıca kişilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına eklendi.