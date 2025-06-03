CHP kurultayına dava açıldı! Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "seçim kanununa muhalefet" suçundan cezalandırılmaları istendi.

KILIÇDAROĞLU VE SAVAŞ’IN ŞİKAYETİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın şikayeti üzerine başlatıldı. CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği 38. Olağan Kurultay’da yaşandığı öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada "şaibe" iddiaları ele alındı.

12 KİŞİ HAKKINDA CEZA TALEBİ

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in de aralarında bulunduğu 12 kişi yer aldı. Bu kişiler hakkında "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan yargılanmaları istendi.

SİYASET YASAĞI VE HAPİS CEZASI İSTEMİ

Savcılık, iddianamede benzer davalarda olduğu gibi, talep edilen ceza süresince şüphelilere siyaset yasağı getirilmesini istedi. Ayrıca seçim oylamasında hile yapıldığı iddiasına dayanarak, şüphelilerin ayrı ayrı 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

KILIÇDAROĞLU 'MAĞDUR', SAVAŞ 'MÜŞTEKİ' OLARAK YER ALDI

Hazırlanan iddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla yer alırken, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "müşteki" olarak gösterildi.