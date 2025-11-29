CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçimi gündemli ikinci günü ile devam ediyor.

Ankara Spor Salonu'nda sabah saatlerinde başlayan kurultayda partililer erkenden gelmeye başladı. Pek çok partili ellerinde pankartlar ile salona girdiği görüldü.

KURULTAY'DAN RENKLİ KARELER

Salonda "Şimdi İktidar Zamanı" Kurultayı’nda, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın resimlerinin olduğu “Doğru duvar yıkılmaz” pankartı dikkat çekti.

Ayrıca Özgür Özel'in selamlama yürüyüşünün ardından "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" yazılı pankart kameralara yansıdı. İmamoğlu'nun elinde meşale ile önde olduğu, tutuklu başkanların pankartta yer aldığı görüldü.

Tutuklu başkanların olduğu pankart

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “erken seçim” kampanyası için toplanan 25,1 milyon imza TIR’la salona getirildi. Dışarıda, “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” afişiyle kaplanan TIR kameralara yansıdı. İçinde, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “erken seçim” taleplerinin yer aldığı 25,1 milyon imzanın bulunduğu aktarıldı.