CHP Kurultayının iptali!..

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşmayla kritik bir aşamaya ulaşacak.

Davacılar, kurultayın usulsüzlüklerle gerçekleştirildiğini öne sürerek hem kurultayın hem de sonucunda seçilen yönetim organlarının "butlan" (hukuken yok sayılması) kapsamında değerlendirilmesini talep ediyorlar.

Bu açıdan yarınki duruşma, yalnızca partinin değil, muhalefetin genel dengeleri açısından da önemli olabilir.

Kongre iptali ve sürecin işleyişi

Mutlak butlan, kurultayın baştan itibaren yok sayılması anlamına geliyor. Dolayısıyla ilgili kurultayda alınan tüm kararlar da geçersiz sayılacak.

Ancak süreçle ilgili dikkat edilmesi gereken çok önemli iki nokta var.

Birincisi, mahkemenin butlan kararı vermesi ihtimalinde, bu kararın ne zaman uygulanacağı. Yani, istinaf ve temyiz süreçleri tamamlanmadan, bu açıdan karar kesinleşmeden uygulanması mümkün değil.

İkincisi, butlan kararının verilmesi için, “oylamaya hile karıştırma” iddiasının kesinleşmesi, yani ceza davasının sonuçlanması gerekiyor. Bu da duruşmanın ileri tarihe ertelenmesini gerektiriyor.

Kanaatimce, gerçekleşmesi en büyük olasılık yarın için, duruşmanın ileri tarihe ertelenmesi.

Kılıçdaroğlu’nun tutumu ve siyasi yansımalar

Kurultayın iptali tartışmaları sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gerekirse göreve dönerim” şeklindeki çıkışı ise, Kılıçdaroğlu’nun, mahkeme sürecine karşı açık bir itirazda bulunmaması ve mevcut yönetimin meşruiyetini sarsabilecek söylemler üretmesi, parti içi hesaplaşmanın henüz kapanmadığını göstermesi açısından önemli.

Bu tavır, hukuken taraf olmasa da siyaseten mevcut yönetimi baskı altına alan bir pozisyon yaratıyor.

CHP içindeki bu tartışma, sadece bir yönetim kavgası değil; aynı zamanda Türk siyasetinde muhalefetin nasıl yapılandırılacağı sorusunun da merkezindedir.

Hukuken kurultayın iptali mümkün olmakla birlikte, Kılıçdaroğlu’nun geri dönme isteğini gizlememesi, kararın ardından siyaseten yeni bir kırılmaya yol açabilir.