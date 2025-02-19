CHP Kurultay'ının iptali davasında flaş karar

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kurultayının iptali için açtığı davada tedbir istemi reddedildi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçeyle "CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması" talebi mahkeme tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bunun üzerine CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bunun üzerine Kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı 25 Şubat’ta ifadesini almak üzere Savcılığa çağırdı.