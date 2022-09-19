Kılıçdaroğlu'ndan Gaziler Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, Gaziler Günü'nü kutluyorum."

Öte yandan Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, 18 Mart'ta şehit yakınlarına, 19 Eylül'de ise malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Bir kez daha söylüyorum, 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit yakınlarına ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız. Ayrıca eğitimden barınmaya, sağlıktan istihdama kadar birçok sorunu biz çözeceğiz." dedi.