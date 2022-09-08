Kılıçdaroğlu 99 gençle Anıtkabir'i ziyaret edecek

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, partiye yeni üye olanlardan en genç 99 kişi, Kılıçdaroğlu ile Anıtkabir'deki törene katılarak çelenk bırakacak.

Üye çalışmalarını koordine eden Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Altıntop, yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gençlere verdiği önemin farkında olduklarını belirtti. "Gençlerin hayalleri benim hedeflerimdir" diyen Kılıçdaroğlu'nun gençlerin siyasal mücadeleye katılmasını çok önemsediğinin altını çizen Altıntop, şunları kaydetti:

"Bizler de hem siyasetin hem CHP kadrolarının gençleşmesi gerektiğini düşünerek '99'uncu yılda 999 genç üye' diyerek bir çalışma yürüttük. Bu çalışma ile Genel Başkan'ımıza, partinin kuruluş yıl dönümünde bir nevi hediye vermek istedik. Türkiye'nin her yerinde gençlik kollarımız üye stantları kurdu ve koymuş olduğumuz üye hedefine ulaşıldı. Gençlerimiz, Genel Başkan'ımızla buluşmak ve birlikte ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için heyecanlı."