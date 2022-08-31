CHP lideri Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenden hesap soracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaret için Samsun'a gitti. Samsun'da çeşitli ilçelerde ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, Bafra'da CHP'ye yeni katılan 600 kişiyi temsilen 11 kişiye rozet taktı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında "Bizim iki tane kırmızı çizgimiz var: bayrak ve vatan. Bayrak ve vatanla sorunu olmayan herkese kapımız açık." ifadelerini kullandı. Çiftçinin faizlerini de iktidara geldiğinde sileceğini belirten Kılıçdaroğlu yeni ekonomik politikalar düzenleneceğini duyurdu.

Grup toplantısı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

- Türkiye'nin yeni bir iklime ihtiyacı var. Kavgadan uzak durmaya, barışmaya, beraber olmaya, mücadele etmeye hepimizin ihtiyacı var. Çok ayrıştık, çok kamplaştık. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Ben Türkiye'de bu iklimi yaratmaya talibim ve mutlaka yaratacağım.

- Vezirköprü ve Bafra'da da bizim oyumuz çok düşük ama kabahati arayacaksak bizde. Gelmedik, sofranıza oturmadık. Ankara'da laflar ettik. Olmuyor. Olması gereken gideceksin vatandaşın ayağına. Bir derdi var mı yok mu onu parlamentoya taşıyacaksın. Yeni bir iklim var. Bu iklimin altında hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu iklimi yaratmaya çalışıyorum.

- Toplumla helalleşmek istedik. Kusurumuz, yanlışımız var dedik ama erdemli insan hatadan ders çıkaran insandır. O nedenle geldik, birlikteyiz.

- Samsun'un bizim için ne kadar değerli bir olduğunu biliyorum. Milli Kurtuluş Savaşı içerisinde ilk kıvılcımın yandığı yerdir. Bu bölge bizim açımızdan da bütün dünya açısından da çok önemli. Çünkü verdiğimiz mücadele bütün mazlum milletlere örnek bir mücadeleydi.

- Yarın 1 Eylül, balıkçılar çıkıyorlar. Onlara 'Vira' diyelim. Onlara bereketli günler dileyeyim. Onlarında büyük sorunları var. Ben bu ülkenin beşli çetesine talip değilim. Ben bu ülkenin fakirine, sorunlarına talibim. Herkesin sorunlarını çözme konusunda irade ortaya koyarsak o zaman ülke gerginlikten kurtulur.

- Sorunu bilmek yetmez. Nasıl çözeceğini de anlatmak lazım. Çiftçinin sorununu biliyorum. Burada yıllarca çalışan şeker fabrikasının kapısına kilit vurulduğunu da biliyorum. 34 yıl sonra Türkiye ilk defa şeker ithal etti. Hepsi vardı, çetelere çalıştılar. Beşli çetelerin burnundan getireceğim. Paraları götürüyorlar, tamamını getireceğim. Bay Kemal de bunu seyredecek, yemezler. Tamamını geri getireceğim. Benim davam haramilerden bu milleti temizleme, ayıklama davasıdır. O nedenle benim mücadelem sizin mücadelenizdir.

- Çiftçi kardeşim üretiyor. Hollanda toprak olarak Konya'dan küçük ama tarım ihracatı Türkiye'nin 5 katı. Niye dışarıdan saman, et, buğday ithal ediyoruz? Eskiden tütün ihraç ediyorduk şimdi ithal ediyoruz. Bütün bu gerçekleri bilerek sandığa gitmenizi istiyorum. Önyargılarınızdan arınmanızı istiyorum. Çiftçi sana kırmızı mazot vereceğim kardeşim. Denizdeki yata hangi fiyattan veriyorsan çiftçiye de o fiyattan vereceksin. Havza bazlı planlama yapılacak.

- Cumhuriyetin kuruluşunda bu felsefe vardı. TMO, Fiskobirlik, TARİŞ bunun için kuruldu. Batının egemen güçleri 'Siz tarımla uğraşmayın' dediler. Bizde toprakları ekmemeye başladık. Her şey ateş pahası oldu. Pandemi bize tarımın stratejik sektör olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal boşuna dememiş 'Çiftçi milletin efendisidir' diye. Hala biz iktidar sahipleri Mustafa Kemal'in değerini yeteri kadar anlayabilmiş değiliz.

- Kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin tamamı sigortalı olacak, primlerini devlet ödeyecek.

- Üreticiyi desteklerseniz beklediğinizden daha iyi sonuçlar alırsınız. Sizin seçtiğiniz tarım bakanı Fransa'ya gidip Fransa tarımına yaptığı katkı dolayısıyla nişan alıyorsa demek ki bir sorunumuz var. Buradan Türkiye'yi çekip çıkaracağız. Üretiminden, alın terinden yana politikalar oluşturacağız.

- Kırsal alanda şu anda sadece imam kardeşlerimiz görevli. Kapanan okulları açacağız, öğretmen de olacak. Kırsal kesimde hayvancılık yapıyorsa veteriner, tarım yapılıyorsa ziraat mühendisi, teknisyeni olacak. Bunları sosyal devlet yapacak. Bu aynı zamanda istihdam yaratmak demektir. Çiftçi kardeşim hiç meraklanma. İktidar olduğumuzda göreceksiniz ilk bir hafta içinde sizin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden çektiğiniz kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz. Esnafın da kredilerinin faizlerini sileceğiz. Parayı nereden bulacaksınız diyeceksiniz? Beşli çete nerede... Milyarlar götürdüler milyarlar... Milyar dolarlar götürdüler. Hala götürüyorlar. Bu kardeşinizin onların tamamını kesecek. O paranın tamamını üretene...

- ABD'deki, Avrupa'daki enflasyonun bizimle ne ilgisi var? Bizim cebimizdeki paralar oraya gidiyor. Siz de anlatın. Yeter artık ya, milleti soydular, perişan ettiler. Ben bugün Bafra'dayım. Oyumuzun en düşük olduğu bir yerdeyim. Özellikler buraya geldim çünkü bizim bir eksiğimiz, yanlışımız vardır. Sıcak, samimi ilişkiler kurmadık zamanında. İlişkiler kurmak istiyoruz, biz doğruları anlatıyoruz.

- Olay bir parti olayı olmayı çoktan aşmış. Olay bir Türkiye olayı. Burada güçlü bir milliyetçi damar olduğunu da biliyorum. Bizim 6 okumuzdan birisinin 'Milliyetçilik' olduğunu hiç kimse unutmasın. İlk bir hafta içinde Katar ordusuna verilen Tank-Palet fabrikasını alıp Türk ordusuna vereceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz onlarınki gibi değil. Bütün askeri hastaneleri açacağız. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bir hafta içinde kendi toprağımıza getireceğiz.

- Türkiye üretirse güçlü olur. Üretmeyen bir ülke sömürge haline gelir. Bizim aynı zamanda milliyetçilik anlayışımız katma değeri yüksek ürün üretme anlayışıdır. Söz sahibi olacaksınız dünyada.

- Adalet en büyük sorunumuzdur. Ülkeye adaletin gelmesi lazımdır. Geçen gün öğretmenler bir hak talebinde bulunuyorlar. Öğretmenler yerde sürükleniyor olmaz, öğretmenin yerde sürüklendiği bir ülke olmaz. Öğretmen başımızın tacıdır. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyorsa Hz. Ali, biz öğretmenlere değer vermek zorundayız.

- Bir Millet Masası kurduk ama sayı 6 kişi. Altımız ortak hareket ediyoruz. 6 lider bir araya geldik. Zaman zaman gazetelerde, iktidar kanadının televizyon kanallarında 'o bunu söyledi, bu bunu söyledi, masa dağıldı' bunların hepsi hikaye. Bize niçin cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz diyorlar. Önce biz hangi konularda görüş birliğine vardık bunun üstüne konuşmamız lazım. Birliktelikte ne yapacağız, neler yapılacak, hangi komisyonları kuracağız önce bunları tespit edeceğiz ardından cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın seçtiği cumhurbaşkanı adayı olacak.

Pirinç fiyatları. Buradan çıktıktan sonra pirinç tarlasına gideceğim, orada açıklayacağım. Pirinci derdini, eken çiftçi bir anlatacak.

Moralinizi sakın bozmayın. Sevgili gençler sakın üzülmeyin. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bunların tamamını yapacağız, tek desteğimiz sizlerdir. Bize katılın, Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım.

Kılıçdaroğlu ile ilgili size pek çok şey anlatabilirler. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Kılıçdaroğlu'nun mücadele ettiği kişiler kul hakkı yiyen kişilerdir. Onlarla mücadele etmek benim için şereftir, onurdur.