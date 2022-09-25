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Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de İzdönüşüm Fabrikası açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 10:46
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de İzDönüşüm Fabrikası açılışına katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Burası eski bir tesis. Başkan burayı önce satın aldı, buraya büyük bir yatırım yaptı. Buraya karton getiren pek çok insanın güvencesi olması lazım. Belediye dediğimiz, beldede yaşayan herkesin huzurlu olmasını ister. 

Ben beşli çetelerin adamı değilim. Lordların, baronların adamı değilim. Ben sizin yanınızdayım. Alın teri dökenlerin, çalışanların yanındayım. Bu ülkede herkesin karnı doyduğu zaman huzur gelir bu ülkeye. Altta kalan ezilsin, üstte kalan zenginleşsin olmaz...

Bu tesis yeniden inşa edilmenin ötesinde bir anlayışı da yeniden inşa ettiği için benim açımdan önemlidir."

NEŞET ERTAŞ'I ANDI

Kılıçdaroğlu konuşmasında halk ozanı Neşet Ertaş'ı da andı. Kılıçdaroğlu, "Bugün Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü. Sazıyla ve sözüyle hepimizin yüreğinde taht kuran bir halk ozanıydı. Onun yaşadığı dramlar elbette hepimizin malumu. Bu topraklarda herkesin huzur içinde yaşamasını isterim." ifadelerini kullandı. 

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