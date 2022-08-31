31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu: Yurt dışına gönderilen paraları getirtip çiftçiye vereceğim. Çalınan her kuruşun hesabını soracağım

Kılıçdaroğlu: Yurt dışına gönderilen paraları getirtip çiftçiye vereceğim. Çalınan her kuruşun hesabını soracağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Samsun Bafra'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu'nun "Birileri büyük paralar kazanıyor biliyorum, onların adının 5’li çete olduğunu da biliyorum. Sizlerden çalınan her kuruşun hesabını soracağım." ifadeleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:37
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:59
Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'da halka seslendi: Sizlerden çalınan her kuruşun hesabını soracağım

Kılıçdaroğlu: Yurt dışına gönderilen paraları getirtip çiftçiye vereceğim. Çalınan her kuruşun hesabını soracağım
+
Aa
-

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Samsun Bafra'da vatandaşlara seslendi. 

Kılıçdaroğlu, iktidar olunduğunda yapılacaklardan söz etti. Vatandaşa seslenen CHP lideri, askeri hastaneleri, GATA da dahil olmak üzere onların elinden alıp şanlı orduya teslim edeceğini, Süleyman Şah türbesinde yeniden Türk bayrağının dalgalandıracağını ve 2 yıl içinde Afganları Suriyelileri yollayacağını ifade etti.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun "Birileri büyük paralar kazanıyor biliyorum, onların adının 5’li çete olduğunu da biliyorum. Sizlerden çalınan her kuruşun hesabını soracağım" sözleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

- Ben sizin sorunlarınıza talibim. Ben sizin paranıza pulunuza değil sorunlarınıza talibim. Tam tersine ben sizin kazanmanızı isterim. Her evde huzur, bereket olmasını isterim. Türkiye’nin büyümesi, kalkınması, egemen güçlerin talimatıyla iş yapılmamasını isterim.

- Eğer biri çıkıp size “bu can bu bedende kaldığı sürece Papaz’ı alamazsın” dedikten bir süre sonra Papaz’ı verirseniz siz egemen güce teslim olmuşsunuz demektir.

- Bu millete söz verdim size de söz veriyorum bir hafta içerisinde bütün askeri hastaneleri, GATA da dahil olmak üzere onların elinden alıp şanlı orduya teslim edeceğim.

- İktidar olduğumuzda Süleyman Şah türbesinde bayrağımızı dalgalandıracağız.

- Bizim milliyetçiliğimiz sözde değil, özdedir.

- Biz kendi ülkemizde kavga etmeden, ayrışmadan bir arada yaşayıp ülkemizi büyütmek zorundayız. Birileri büyük paralar kazanıyor biliyorum, onların adının 5’li çete olduğunu da biliyorum. Sizlerden çalınan her kuruşun hesabını soracağım.

- Burada vakıf kuruyorsun orada vakıf kuruyorsun. Parayı buradan oraya aktarıyorsun. Bay Kemal bu numaraları yemez. O paraların tamamını geri getireceğim ve çiftçiye vereceğim.

- Az önce çeltik tarlasına gittik. Sordum kaça maliyeti seni kurtarır diye. Uzu vadede 20 kıs vadede 18 olması lazım dedi. Mazota gübreye ihraca zam yaptınız. Onların istediği makul bir para. Bu insanlar kazanmalı üretmeli. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksiniz.

- 2 yıl içinde Afganları Suriyelileri yollayacağız.

- Kur korumalı mevduatta 60 milyar 600 milyon lira faiz ödüyorsunuz. Diyorlar ya faize karşıyız. Hikaye tabi. 6 ayda bu faiz ödeniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Clark
31.08.2022 16:43
Sayın başkan bu haksız kazanç elde edenlerin mal varlığına el koyup paralarını hazineye aktarırsinize her halde haksız ihale alanlar ve tek maaş ile trilyonluk olanlar var  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
2
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿Edirne'de indirim izdihamı
3
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
4
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
5
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
6
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
﻿Nihal Olçok'tan flaş ‘15 Temmuz’ iddiası: O gece keskin nişancıları gören gaziler...
7
﻿Nihal Olçok'tan flaş ‘15 Temmuz’ iddiası: O gece keskin nişancıları gören gaziler...
﻿Fındık çalarken suçüstü yakalandılar
﻿Fındık çalarken suçüstü yakalandılar
﻿Fındık çalarken suçüstü yakalandılar
﻿Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var
﻿Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var
﻿Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var
﻿Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu
﻿Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu
﻿Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu
﻿Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
﻿Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
﻿Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Balıkesir'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 
﻿Balıkesir'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 
﻿Balıkesir'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 
﻿Suadiyespor'un otobüsünü kim yaktı?
﻿Suadiyespor'un otobüsünü kim yaktı?
﻿Suadiyespor'un otobüsünü kim yaktı?
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.