Kılıçdaroğlu: Yurt dışına gönderilen paraları getirtip çiftçiye vereceğim. Çalınan her kuruşun hesabını soracağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Samsun Bafra'da vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, iktidar olunduğunda yapılacaklardan söz etti. Vatandaşa seslenen CHP lideri, askeri hastaneleri, GATA da dahil olmak üzere onların elinden alıp şanlı orduya teslim edeceğini, Süleyman Şah türbesinde yeniden Türk bayrağının dalgalandıracağını ve 2 yıl içinde Afganları Suriyelileri yollayacağını ifade etti.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun "Birileri büyük paralar kazanıyor biliyorum, onların adının 5’li çete olduğunu da biliyorum. Sizlerden çalınan her kuruşun hesabını soracağım" sözleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

- Ben sizin sorunlarınıza talibim. Ben sizin paranıza pulunuza değil sorunlarınıza talibim. Tam tersine ben sizin kazanmanızı isterim. Her evde huzur, bereket olmasını isterim. Türkiye’nin büyümesi, kalkınması, egemen güçlerin talimatıyla iş yapılmamasını isterim.

- Eğer biri çıkıp size “bu can bu bedende kaldığı sürece Papaz’ı alamazsın” dedikten bir süre sonra Papaz’ı verirseniz siz egemen güce teslim olmuşsunuz demektir.

- Bu millete söz verdim size de söz veriyorum bir hafta içerisinde bütün askeri hastaneleri, GATA da dahil olmak üzere onların elinden alıp şanlı orduya teslim edeceğim.

- İktidar olduğumuzda Süleyman Şah türbesinde bayrağımızı dalgalandıracağız.

- Bizim milliyetçiliğimiz sözde değil, özdedir.

- Biz kendi ülkemizde kavga etmeden, ayrışmadan bir arada yaşayıp ülkemizi büyütmek zorundayız. Birileri büyük paralar kazanıyor biliyorum, onların adının 5’li çete olduğunu da biliyorum. Sizlerden çalınan her kuruşun hesabını soracağım.

- Burada vakıf kuruyorsun orada vakıf kuruyorsun. Parayı buradan oraya aktarıyorsun. Bay Kemal bu numaraları yemez. O paraların tamamını geri getireceğim ve çiftçiye vereceğim.

- Az önce çeltik tarlasına gittik. Sordum kaça maliyeti seni kurtarır diye. Uzu vadede 20 kıs vadede 18 olması lazım dedi. Mazota gübreye ihraca zam yaptınız. Onların istediği makul bir para. Bu insanlar kazanmalı üretmeli. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksiniz.

- 2 yıl içinde Afganları Suriyelileri yollayacağız.

- Kur korumalı mevduatta 60 milyar 600 milyon lira faiz ödüyorsunuz. Diyorlar ya faize karşıyız. Hikaye tabi. 6 ayda bu faiz ödeniyor.