﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül Darbesi'nin yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz!" mesajını verdi.

"Askeri ve sivil yüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz!