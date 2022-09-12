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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül paylaşımı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan 12 Eyül Darbesi'nin yıl dönümünde paylaşım yaptı. CHP lideri, "Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 18:50
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan 12 Eyül Darbesi'nin yıl dönümünde paylaşım yaptı. CHP lideri, "Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül Darbesi'nin yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz!" mesajını verdi.

"Askeri ve sivil yüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz!

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