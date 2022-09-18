CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "TOKİ" yanıtı verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Son dönemlerde TOKİ’nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum.

Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz.

Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına “Bay Kemal projeye karşı çıktı” haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmada CHP liderine yönelik şu ifadeleri kullanmıştı

"Tabii Bay Kemal ve avanesi ona da bir şey uydururlar. Ben arkadaşlara da söyledim, ‘Arkadaşlar hiç oyalanmayalım, Türkiye’nin dört bir yanında planlamaya göre hemen temel atmaya başlayalım. Yıl sonunu beklemeyeceksiniz’ dedim. Talimatı verdim ve yıl sonuna varmadan biz şu anda hangi şehirde ne kadar yapıyoruz, ona göre bir taraftan da temelleri atıp inşaatlara başlayacağız."