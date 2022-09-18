18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TOKİ konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile ilgili söylediği sözlere yanıt verdi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 20:40
Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TOKİ konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile ilgili söylediği sözlere yanıt verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "TOKİ" yanıtı verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Son dönemlerde TOKİ’nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum.

Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz.

Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına “Bay Kemal projeye karşı çıktı” haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmada CHP liderine yönelik şu ifadeleri kullanmıştı

"Tabii Bay Kemal ve avanesi ona da bir şey uydururlar. Ben arkadaşlara da söyledim, ‘Arkadaşlar hiç oyalanmayalım, Türkiye’nin dört bir yanında planlamaya göre hemen temel atmaya başlayalım. Yıl sonunu beklemeyeceksiniz’ dedim. Talimatı verdim ve yıl sonuna varmadan biz şu anda hangi şehirde ne kadar yapıyoruz, ona göre bir taraftan da temelleri atıp inşaatlara başlayacağız."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
18.09.2022 20:46
Şunu herkes bilsin, halkın yararını hiç bir projeye Bay Kemal karşı çıkmaz, sadece destekler, çünkü siyasettence de doğrusu budur  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
1
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
2
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
3
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
4
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
5
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
6
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
7
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
﻿Kayalıklardan düşerek ölen gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı
﻿Kayalıklardan düşerek ölen gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı
﻿Kayalıklardan düşerek ölen gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı
﻿Kocaeli'de korkutan fabrika yangını
﻿Kocaeli'de korkutan fabrika yangını
﻿Kocaeli'de korkutan fabrika yangını
﻿Erciyes'te üzerine kaya düşen dağcı hayatını kaybetti
﻿Erciyes'te üzerine kaya düşen dağcı hayatını kaybetti
﻿Erciyes'te üzerine kaya düşen dağcı hayatını kaybetti
﻿Erol Bulut isyan etti: Adaletin olmadığı yerde nasıl kazanacaksın?
﻿Erol Bulut isyan etti: Adaletin olmadığı yerde nasıl kazanacaksın?
﻿Erol Bulut isyan etti: Adaletin olmadığı yerde nasıl kazanacaksın?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.