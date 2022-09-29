Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Altılı masanın 2 Ekim'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener görüşmesi başladı.

İkinci turun ilk toplantısına ev sahipliği yapacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti.



Pazar günü yapılacak toplantı öncesinde liderler turuna çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmişti.



Ziyaretten kareler...



