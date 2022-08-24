Kılıçdaroğlu video ile halka seslendi: Bu borçları sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabından 5 dakikalık bir video paylaştı.

"SAKIN ÖDEMEYİN"

Varlık şirketlerine borcu olanlara seslenen Kılıçdaroğlu “Son olarak da şu varlık şirketlerine yeniden döneyim. Sevgili halkım; bu borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler; tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar engereklerdir, çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin! Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım ben, ödemeyin! Hadi eyvallah.” dedi...

Kılıçdaroğlu, bankalara uyarıda bulunduğu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya faizleri yukarı çekiyor, Merkez Bankamız faizleri indiriyor. Ve Erdoğan da Nas algısı yapıyor. Ben size olan biteni basit bir dille anlatayım. Faiz artıran ülkeler, yatırımcıları ve dolasıyla dövizi kendi ülkelerine çağırıyor. Faizi düşürenler de haliyle yatırımcıya ve dövize gelme demiş oluyorlar. Açıkça söylemek gerekirse, dışardan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı, bizzat Merkez Bankamız zorlaştırmış oluyor...

Yani dövizi kıt hale getiriyor. Peki sonrasında ne oluyor. Türk lirasının değeri düşüyor. Dövizin fiyatı artıyor. Sonra Merkez Bankası ilan ettiği bu düşük faiz oranıyla banklara kredi veriyor. Veriyor da paralelde piyasada yatırımcı kıtlığı oluştuğu için para diğer ülkelere yönelmiş oluyor. Piyasada kıt olan ürünlerin fiyatı artar ya, kredi de bir ürün, onun da fiyatı artıyor. Banka bakıyor piyasa şartlarına, bu ürünün fiyatı artıyor. Ucuza aldığını size piyasa fiyatına satıyor. Doğal bir şey bu. Peki sonuç?

Bankalar için yüzde 400 kar artışı sizler için sefalet. Peki ne yapmış oluyor Erdoğan? Ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, ekomomik olarak hayatta kalmak için kredi kullanan kitlenin son parasını da alıyor. Ve varsıllara veriyor. Bu nasıl iş?...

Allah aşkına Erdoğan kim Nas kim? Peki faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da başka bir soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayan, kılıf o kılıf! Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Açıkça söylemek lazım.

Kar yüzde 400 artmış o bankalar, kazandıklarıyla yetinmeyip, en garibanın borcunu tefeciye satıyor. "Tefeci tahsil etsin" diyorlar. Yeter ki kendi bilançoları düzelsin.

"Garibanın da ne hali varsa görsün" diyorlar. Peki bu tefeci şirketler, telefon açıp tehdit edeceklerdir fakiri fukarayı. Hadi bu Saray iktidarın ne olduğu ortada. Ama bu bankalara ben ne diyeyim.

Fakirin borcunu tefeciye satanlarla bir hesabımız olmayacak mı? Sevgili halkım şunu anlaman çok önemli. Kılıçdaroğlu, sadece Beşli Çeteyle masaya oturmam demiyor. Bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmam diyor.

Erdoğan'ın gemisine binip halkımızı soyup soğana çeviren herkesle benim derdim var. İşte bundan dolayı sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyorlar. Dertleri ülkenin geleceği değil, dertleri bu kazançlarını ve bu kirli sitemi ve bu kirli düzeni devam ettirmek. İktidar değişse de sistemin devamlılığını sağlamak. Kirli kirli oyunlar, finanse edilen troller. Bunu sadece AK Parti yapıyor zannetmeyin. Bu kirli odaklar, hem anket şirketleri, hem de trol ağlarıyla medya üzerinden sürece dahil olmak istiyorlar.

Benim derdim sadece bu Saray iktidarıyla değil. Benim derdim halkı fakirleştiren herkesledir. Bizim tefecimiz, onların tefecisi ayrımı yok. Benim için hepsi millet düşmanı. Onlara söyledim yine söylüyorum. İster Beşli Çete olsun ister finans devleri, ister varlık mafyacıkları, ister zengin dernekleri, olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız sizlerle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim.

Halktan çalınanı telafi edip, önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiçbirinizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Buradan hepsine sesleniyorum. Hem nalına, hem mıhına. "Hadi oradan" diyorum.

Son olarak da şu varlık şirketlerine yeniden döneyim. Sevgili halkım; bu borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler; tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar engereklerdir, çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin! Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım ben, ödemeyin! Hadi eyvallah."