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Yeniçağ Anasayfa

Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Akit’e suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Yeni Akit Gazetesi'nin Kılıçdaroğlu'na ilişkin yaptığı haber yayın için, “Alçaklıkta sınır tanımayan Yeni Akit paçavrasının son iftirası nedeniyle derhal suç duyurusunda bulunacağız! Ahlaksızların peşini bırakmayacağız! Mutlaka hesap sorulmasını sağlayacağız!” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 15:30
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Akit’e suç duyurusu

Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Akit’e suç duyurusu
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ANKA'da yer alan habere göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından Yeni Akit Gazetesi’nin Kılıçdaroğlu ile ilgili “Kılıçdaroğlu Ekim ayında "Kasım'ı bekleyin" demişti! ‘Patlamayı mı kastetti?’ sorusu gündemde” başlıklı yayınından dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Akit’in söz konusu Twitter paylaşımının ekran görüntüsünü de alıntılayan Çelik, “Alçaklıkta sınır tanımayan Yeni Akit paçavrasının son iftirası nedeniyle derhal suç duyurusunda bulunacağız! Ahlaksızların peşini bırakmayacağız! Mutlaka hesap sorulmasını sağlayacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekim ayında; Türkiye’nin sanayi devriminden geri kalmasını önleyecek, inovasyon gelişimine yönelik açıklamaları, vaatleri kasım ayında açıklayacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında; Boston’da akademisyen, yeni fikirlere yaptığı büyük yatırımlarla bilinen girişimci Joel Shulman ile 11 Ekim’de bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu görüşme sonrasında sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

“Girişimci Joel Shulman, dünyanın önde gelen iş insanı ve yatırımcılarından. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzu kurgularken, istihdam yaratacak güçlü yatırımcıları, temiz sermayeyi, üretken zihinleri ülkemize nasıl çekeceğimizi Kasım ayında detaylı biçimde anlatacağım.”

HALK TV'DE DE SÖYLEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde 10 Ekim’de teknoloji enstitüsü olan MIT’te biliminsanları ve öğrencilerle bir dizi görüşmeler yaptı. Kılıçdaroğlu, Halk TV’nin Ana Haber bültenine de ABD’den katılmış ve İrfan Değirmenci’nin sorularını yanıtlamıştı. Kılıçdaroğlu burada da Kasım ayında yapacağı açıklama için şunları dile getirmişti:

“Seyahatim siyasal hiçbir içeriğe sahip olmayacak. ABD’de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım, buna şaşırdılar elbet. Ama ben kararlıyım. Siyasetin girdaplarından çıkıp dünyanın beyinleri ile geleceği konuşmaya geldim. Bu yolculuk ilk durak. İngiltere ve Almanya’da da çok değerli isimlerle, dünyaya anlam ve değer katan kişilerle buluşacağım.

Bu çalışmalar bitince tüm Türkiye’ye açıklayacağım yapısal reçeteyi. Bu reçeteyi herkes görecek. Hem daha sağlıklı hem daha refaha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes her şeyi duyacak. Burada çok önemli buluşmalar ve ülkemize dair vizyonumuza değer katacak çalışma ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.”

 

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