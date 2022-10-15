﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor

Dün akşam saatlerinde Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren emekçi sayısı 40'a yükseldi. Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel; Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'un yer aldığı CHP Heyeti; bölgede incelemelerini sürdürüyor.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaşamını yitiren maden emekçilerinin ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazına katılmak için Ankara’dan hareket edrecek.
ŞENTOP, AMASRA'YA GİDİYOR
Öte yandan Gaziantep programını iptal eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da facianın yaşandığı bölgeye gideceği bildirildi.
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