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CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan ve 40 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği maden faciası nedeniyle bölgeye gidiyor. Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren maden emekçilerinin cenaze namazına katılacak.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 12:59
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CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
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Dün akşam saatlerinde Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren emekçi sayısı 40'a yükseldi. Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel; Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'un yer aldığı CHP Heyeti; bölgede incelemelerini sürdürüyor. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaşamını yitiren maden emekçilerinin ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazına katılmak için Ankara’dan hareket edrecek. 

ŞENTOP, AMASRA'YA GİDİYOR 

Öte yandan Gaziantep programını iptal eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da facianın yaşandığı bölgeye gideceği bildirildi.

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