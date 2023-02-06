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Kılıçdaroğlu açıkladı: Yaraların sarılması için seferber olduk

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta merkezli 7,7 ve 7,5 büyüklüğünde iki şiddetli deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine gönderilen yardımları sıralayarak bölgede yaraların sarılması için seferber olduklarının altını çizdi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:20
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Kılıçdaroğlu: Yaraların sarılması için seferber olduk

Kılıçdaroğlu açıkladı: Yaraların sarılması için seferber olduk
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem sonrası yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kılıçdaroğlu yaraların sarılması için seferber olduklarını söyledi. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

Gerçekten de büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Bu acıları belli aralıklarla yaşıyoruz. Dileğimiz bu acıları yaşamamak. Milletimizin başı sağolsun. Elbette Türkiye güçlü bir ülkedir. Yaralarını saracaktır. Her kurtulan vatandaşımız gönlümüzde bir rahatlama sağlıyor. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bölgede görev yapan AFAD ekiplerine, askerlerimize itfaiye ekiplerine ve gönüllülere teşekkür ediyoruz. Hayat kurtaran herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar sadece enkaz altında kalan bir kişiyi değil bizlerin de hayatını kurtarıyor.

Olayı öğrendiğimiz andan itibaren harekete geçtik. 3 bin 660 personel görev yapıyor. Gıda ve temizlik malzemeleri gönderildi. İş makinaları ve araçlar bölgeye gönderildi.  Kısa sürede bunların karşılanması için çalışıldı. Milletvekilleri oradalar. Oradan gelen talepleri belediye başkanlarına aktarıyorlar. Depremi duyduktan sonra valilerimizi aradım, durumla ilgili bilgi aldım. Sonra 11 ilin belediye başkanlarını arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onlara her türlü yardımı edebileceğimizi söyledim.

Malatya Gündüz Bakımevi’nden bir görüntü yansıdı. Hemen Veliağababa’yı aradım ve hemen bir çözüm bulmamız gerektiğini ifade ettim. Türkiye’nin seferber olması lazım. Seferberiz aslında ve hep birlikte çalışıyoruz. Bize Allah’tan ölenlere rahmet dilemek düşüyor. Çalışanlara gerçekten minnet borçluyuz.

 

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