Kılıçdaroğlu gazeteci Tülay Ünal Öçten'e taziye ziyaretinde bulundu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Tülay Ünal Öçten'in evine taziyeye giden Kılıçdaroğlu'na, CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Genel Başkan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal eşlik etti. (AA)