Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar: Siyasetçi hesaptan kaçıyorsa bilin ki malı götürüyordur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da düzenlenen 'Önce Türkiye Buluşması'nda konuştu.

ılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset, halka hizmet etme aracıdır.

* Siyasetçi hesap verebilmelidir. Siyasetçi hesaptan kaçıyorsa bilin ki malı götürüyordur.

* Milliyetçilikten söz ediyoruz. Milliyetçilik vatanseverliktir. Eğer sen tek kurşun atmadan Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırırsan sen milliyetçi falan değilsin.

* Bizim ekonomik bağımsızlığımız var mı? O zaman hep birlikte olmak zorundayız. Görüş farklılıklarımız olabilir. Bizim iki kırmızı çizgimiz var bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatanı korumak zorundayız.

* Yurt dışına giden genç arkadaşlarımız geri gelecek. Onlara imkan sağlayacağız

* Devleti yöneten kişilerin egemen güçlerin önünde eğilmemesi lazım. 34 askerimiz şehit olduğu Suriye’de, soluğu Putin’in kapısında aldı.

* Sakarya’da Tank Palet fabrikası var. Bir sabah kalktık, Tank Paleti’n bir bölümünü Katar Ordusu’na verdiler. Bir hafta içinde Tank Palet’i geri alıp, şanlı ordumuza teslim edeceğim.

* İlk bir hafta içinde GATA dahil bütün askeri hastaneleri ordumuza teslim edeceğim.

* Para bir ülkenin tapusudur. Şimdi paramız pula dönüştü. Merkez Bankası’nın kasasında 1 cent parası yok kendisine ait.

* Ülkeyi bu hale getirenlerden şikayet etmeyecek miyiz? Demokratik yollarla göndermeyeceğiz? Bunları emeklilere sevk etmeliyiz.

* Türkiye’nin bir beka sorunu var ama bunu çözecek olan biziz, birlikte aşmak zorundayız. Bilin ki hesap vermeyen siyasetçi malı götürüyordur. Bu ülkenin gençleri 21. yüzyılda dünya tarihine çok güzel bir mesaj bırakacaklar.