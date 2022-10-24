24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin

Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin

Genel af isteyen vatandaşlar “Kılıçdaroğluna EmailYağmuru” etiketini kısa sürede Twitter’da gündeme taşımasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan cevap geldi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 22:31
Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan gelen 'genel af' isteklerini cevapladı

Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
+
Aa
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de uzun yıllardır belirli aralıklarla gündem olan ve günlerce konuşulan ‘Genel af' tekrar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Twitter'da bazı vatandaşlar genel af isteklerini gündeme taşıdı. Genel af isteyen vatandaşlar “Kılıçdaroğluna EmailYağmuru” etiketiyle sosyal medya platformu Twitter’da kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“#KılıçdaroğlunaEmailYağmuru tag’ini açanlar, merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi. Arkadaşlarım iletişime geçecek.”

KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE AF İÇİN NE DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada “Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır.” ifadelerine yer vermişti.

“Kılıçdaroğluna EmailYağmuru” etiketiyle paylaşılan bazı tweetler:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
1
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
2
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
4
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
5
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
7
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.