Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin

Türkiye’de uzun yıllardır belirli aralıklarla gündem olan ve günlerce konuşulan ‘Genel af' tekrar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Twitter'da bazı vatandaşlar genel af isteklerini gündeme taşıdı. Genel af isteyen vatandaşlar “Kılıçdaroğluna EmailYağmuru” etiketiyle sosyal medya platformu Twitter’da kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“#KılıçdaroğlunaEmailYağmuru tag’ini açanlar, merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi. Arkadaşlarım iletişime geçecek.”

KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE AF İÇİN NE DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada “Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır.” ifadelerine yer vermişti.

“Kılıçdaroğluna EmailYağmuru” etiketiyle paylaşılan bazı tweetler: