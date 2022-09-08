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Kılıçdaroğlu su alan gemiden inen yandaşlara sert çıktı: 20 yıllık yandaşlıktan sonra bir anda muhalif yazar oldular

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken mesajlar yayınladı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:06
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CHP lideri Kılıçdaroğlu su alan gemiden inen yandaşlara sert çıktı: ''20 yıllık yandaşlıktan sonra bir anda muhalif yazar oldular''

Kılıçdaroğlu su alan gemiden inen yandaşlara sert çıktı: 20 yıllık yandaşlıktan sonra bir anda muhalif yazar oldular
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından art arda paylaşımlarda bulundu. 

Kendisini eleştiren ''muhalif yazarlara'' tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ''Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, “Alo Holdinglerin” medyası bana ders vermeyi bıraksın'' sözlerini kullandı.

İsim vermeden kendisini eleştiren muhalif yazarlara sert çıkan Kılıçdaroğlu'nun tweetleri şöyle:

''Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, “Alo Holdinglerin” medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline''

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