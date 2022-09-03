Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na hakaret eden okul müdürüne ödül gibi atama

2021 yılının Mayıs ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki çeken hakaretlerde bulunan Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe Çok Programlı Lisesi'nde görevli okul müdürü Eyyub Bayrak’a hakaretlerinden dolayı herhangi bir soruşturma açılmazken ödül gibi bir atama yapıldığı ortaya çıktı.

HAKARET PAYLAŞIMLARINI SİLMİŞTİ

Eyyub Bayrak, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı paylaşımında “Porno kasetle genel başkan olanlar mafya filmiyle iktidar olmaya çalışıyor…” yazmıştı. Bayrak, yine sosyal medya üzerinden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ise “At hırsızı seni…” paylaşımında bulunmuştu.

Eyyup Bayrak, yaptığı paylaşımlara gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını silmiş ancak AKP'yi öven siyasi içerikler paylaşmaya devam etmişti.

ÖDÜL GİBİ ATAMA GELDİ

Okul müdürüne hakaretlerinden dolayı herhangi bir soruşturma açılmazken ödül gibi bir atama yapıldığı ortaya çıktı.

Okul Müdürü Eyyup Bayrak'ın, geçtiğimiz hafta Valilik görevlendirmesi ile Sinanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak atandığı öğrenildi.

“HESABI SORULACAK”

Duruma tepki gösteren CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Liyakatın olmadığı yerde ya AKP İktidarına yalakalık yaparak yükseliyorsun ya da muhalefete hakaret ederek. AKP'nin kriterleri bunlar… Hepsinin hesabı önce sandıkta sonra yargıda sorulacak” ifadelerini kullandı.