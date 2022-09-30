﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af tartışmaları üzerine Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, iktidar ile af konusunda konuşmaya hazır olduklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır” dedi.

Kılıçdaroğlu devamında, “Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok” dedi.

İşte o paylaşımlar: