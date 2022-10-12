12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı için Washington Post'a taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı için Washington Post'a taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yazarlarından olduğu Washington Post'a taziye ziyaretinde bulundu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 22:06
Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı için Washington Post'a taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı için Washington Post'a taziye ziyareti
+
Aa
-

ABD'de ziyaretini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı'nın yazar kadrosunda yer aldığı Washington Post'a taziye ziyaretinde bulundu. 

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin hem Türkçe hem İngilizce açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı, Washington Post'un değerli bir yazarıydı. Kaşıkçı cinayeti İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda işlendi. Bu korkunç cinayet ile, yalnızca fikir özgürlüğü değil insanlık da büyük yara aldı'' dedi. 

''HEM ABD HEM TÜRKİYE DEMOKRASİDE SINIFTA KALDI''

Türkiye'de görülen davanın Suudi Arabistan'a devredilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi, Türkiye’nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir. Şu çok açık ki, hem Türkiye hem ABD, petro-dolarlar karşısında demokraside sınıfta kaldı'' ifadelerini kullandı.

''PETRO-DOLARLARLA İNSAN ÖLDÜREN PRENSLERİN DÜZENİNİ REDDEDİYORUZ''

Kılıçdaroğlu ayrıca ''Petro-dolarlarla insan öldüren prenslerin olduğu bir düzeni reddediyoruz. Türkiye'de insan hakları ve özgürlükleri tam anlamıyla tesis edeceğiz, itibarlı bir adalet sistemine kavuşacağız. Cemal Kaşıkçı'nın hatırasının önünde, bunun sözünü bir kez daha veriyorum'' diye yazdı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
1
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
2
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
3
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
4
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
5
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
6
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
7
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.