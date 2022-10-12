Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı için Washington Post'a taziye ziyareti

ABD'de ziyaretini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı'nın yazar kadrosunda yer aldığı Washington Post'a taziye ziyaretinde bulundu.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin hem Türkçe hem İngilizce açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı, Washington Post'un değerli bir yazarıydı. Kaşıkçı cinayeti İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda işlendi. Bu korkunç cinayet ile, yalnızca fikir özgürlüğü değil insanlık da büyük yara aldı'' dedi.

''HEM ABD HEM TÜRKİYE DEMOKRASİDE SINIFTA KALDI''

Türkiye'de görülen davanın Suudi Arabistan'a devredilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi, Türkiye’nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir. Şu çok açık ki, hem Türkiye hem ABD, petro-dolarlar karşısında demokraside sınıfta kaldı'' ifadelerini kullandı.

''PETRO-DOLARLARLA İNSAN ÖLDÜREN PRENSLERİN DÜZENİNİ REDDEDİYORUZ''

Kılıçdaroğlu ayrıca ''Petro-dolarlarla insan öldüren prenslerin olduğu bir düzeni reddediyoruz. Türkiye'de insan hakları ve özgürlükleri tam anlamıyla tesis edeceğiz, itibarlı bir adalet sistemine kavuşacağız. Cemal Kaşıkçı'nın hatırasının önünde, bunun sözünü bir kez daha veriyorum'' diye yazdı.