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Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaretinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 22:02
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

İki lider son olarak 17 Eylül tarihinde düzenlenen Hür Düşünce Hareketi Kongresi’nde buluşmuştu. En büyük güçlerinin 6 farklı bileşenin bir masa etrafında toplanmış olması olduğunu dile getiren Davutoğlu, “Kimse kendi ego, nefs ve makam düşüncesiyle hareket etmemeli. 6’lı Masa’nın belki de en önemli katkısı işte bu ortak aidiyet bilinci. O 6’lı Masa yemek yemek için bir araya gelmiyor. Gizli bir şey de yok orada, her şey açık” demişti.

“Biz artık kavga etmek istemiyoruz” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu ise, “6’lı Masa’nın işi kolay değil. Ama 6’lı Masa bu konuda çok kararlı ve çok azimli. Türkiye’yi aydınlığa, Türkiye’yi düzlüğe ya çıkaracağız, ya çıkaracağız… Bu işin ortası yok. Hiçbirimizin bireysel bir talebi, bireysel bir beklentisi yok” ifadelerini kullanmıştı.

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