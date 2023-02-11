Kılıçdaroğlu'ndan iktidara sert tepki. Saray depremi koordine edemedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depreme ilişkin açıklama yaptı.

“SARAY DEPREMİ KOORDİNE EDEMEDİ”

Deprem bölgesini ziyaretleri sırasında Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bugün paylaştığı mesajlarda, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bölgedeki manzaraları gören bir insan acıyı yüreğinde hissetmezse, insanlığını sorgulasın.

Saray depremi koordine edemedi, İletişim Başkanlığı algı koordine ediyor.

Covid olur, 5 maskeyi dağıtamazlar, İletişim Başkanlığı hemen propagandaya başlar.

Ekonomiyi çökertirler, insanlarımız büyük zorluklarla baş başa kalır, İletişim Başkanlığı hemen propagandaya başlar. Şimdi de ‘Asrın Felaketi’ kampanyasını başlatmış.

Elinden gelen tek şey hamaset, boş sloganlar, dünya lideri zırvaları. Devleti yönetmeyi bilmiyor, bu kadar basit. Yeter, yorulduk! Gitsin sarayında otursun, millet dayanışma içinde, bıraksın herkes işini yapsın.”

İşte o paylaşımlar:

Kılıçdaroğlu, daha sonra İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetle depremzedeler için barınma noktası haline getirilen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da 84 kitle örgütünün bir arada olması ve ortak hareket etmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek “En azından yaşanan felaketin daha sağlıklı koordine edilmesi açısından son derece önemli. Felaketlerde önemli olan, koordinasyon. Yani eş güdümü sağladığınız zaman kimin neyi yapacağı, kimin hangi adımı atacağı, kimin hangi sorumluluğu yükleneceği, koordinasyon içerisinde belli olur. Soruna çok hızlı müdahale edilir ve sorun çözülmüş olur. Büyük bir felaket yaşadığımızı ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz, hepimiz bunun tanığıyız. Ama ortada sağlıklı işleyen bir koordinasyon olmadığı için, maalesef ciddi sorunlarla karşı karşıyayız” dedi.

ÇADIR SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Diyarbakır'a Malatya'dan geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Gördüğüm tablo; kış şartlarında insanların öncelikle çadır arayışına girdikleri. Çünkü kalacakları bir yer yok. Diyarbakır’da ayrıca benim gördüğüm; düğün evlerinin, belli sosyal mekanların depremzedelere ayrılmış olması, onlara sıcak bir yuva sağlamış gibi görünüyor. Ayrıca yeme-içme gibi sosyal ihtiyaçlarını da hayati ihtiyaçlarının da burada karşılandığını görüyoruz. Bu da benim son derece memnun ettim. Diyarbakır’ın kendi içinde iş dünyasıyla böylesine güzel bir birliği yaşaması, umarım pek çok yerde de benzer çabaların gösterilmesine yol açar” diye konuştu.

“ASLA UMUTSUZ OLMAMALIYIZ”

Diğer illerde de meslek kuruluşlarının benzer çabaları gösterdiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Asla umutsuz olmamalıyız. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Kendi yaralarını sarabilecek kapasiteye sahip olan bir ülke. Bütün olanaklar, belli bir sağlıklı koordinasyon içinde yürütüldüğünde, bütün sorunlarımızı çözebileceğimizi görüyoruz.

*Diyarbakır bunu yaptığına göre, diğer illerde de Türkiye genelinde de bunu yapmak mümkün. Siyasetin de bu şekilde bürokrasiyle beraber koordine olması ve bu işi büyütmesi lazım. Burada ciddi aksaklıkların olduğunu görüyoruz zaten. O aksaklıkların giderilmesi için biz değil, halk konuşuyor.

*Televizyonlar, halkın taleplerini bir şekliyle yansıtıyor. Bizim gezmemizin temel nedeni, elbette halkın derdini dinlemek.

*Ama daha önemli olan, halkın kendi derdini medya aracılığıyla siyasal iktidara, Türkiye’ye duyurulmuş olması. Bizim de en büyük beklentimiz, bu taleplerin ülkeyi yönetenler tarafından da duyulmuş olması.

“İKTİDARIN BU KONUDA CİDDİ ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ”

Türkiye genelinde bir yardım seferberliği başlatıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, vatandaşları kısa sürede evlerine kavuşturmanın önemine dikkat çekti. “İktidarın bu konuda ciddi adımlar atmasını bekliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Buraya Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımla beraber geldik. Benim taşıdığım duyarlılığı, doğal olarak onlar da taşıyorlar, diğer belediye başkanlarının taşıdığı gibi. Çünkü, sonuçta yaşanan felaketi bir şekliyle telafi etmek zorundayız.

*Ölenleri geri getiremeyiz. Ama en azından hayata kalanların daha sağlıklı, daha güzel bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri için çaba harcamak zorundayız. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.

*Türkiye büyük bir felaketle karşı karşıya. Bunun da farkındayız zaten. Ama çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Sağlıklı, tutarlı, emin adımlarla yola çıktığımızda bütün sorunları aşabiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Türkiye’nin emrinde, bütün depremzedelerin emrinde.

*Ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Var olan bir talep kendilerine ulaştığı zaman o talebi süratle yerine getiriyorlar.

“YARDIMA İHTİYAÇ DUYAN HER VATANDAŞA KOŞARIZ”

Belediye başkanlarının hizmetlerinde hiçbir ayrımcılık yapmadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*Zaten bizim felsefe kültürümüzde de böyle bir şey yoktur. Biz, yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşa koşarız ve onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışırız.

*Diyarbakır’da 84 ayrı sendika, sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşunu bir araya getirip, soruna ortak iradeyle müdahale etmeniz ve sorunu çözme konusunda büyük adımlar atmanız gerçekten takdire şayan.

*Burada bulunan sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, meslek kuruluşlarının temsilcilerini yürekten kutluyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet daha sonra Tesisler bölgesinde gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışmalarına tanıklık etti.