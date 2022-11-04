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Kılıçdaroğlu'ndan yoğun takvim: Bir sonraki Avrupa programı belli oldu

Son olarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23-26 Kasım tarihlerinde de Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 13:13
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yoğun takvim: Bir sonraki Avrupa programı belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan yoğun takvim: Bir sonraki Avrupa programı belli oldu
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AA'da er alan habere göre, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, yurt dışı seyahatlerini İngiltere ile sürdürüyor.

Londra'da yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, buradaki programını hafta sonu tamamlayacak.

Önümüzdeki hafta içi kurmaylarıyla haftalık toplantılarını yapacak Kılıçdaroğlu, 11 Kasım Cuma günü Bursa'ya gidecek. 12 Kasım Cumartesi günü İnegöl'de çeşitli etkinliklere katılması beklenen Kılıçdaroğlu, 16 Kasım'da Gaziantep, 17 Kasım'da ise Kilis'te çeşitli temaslar gerçekleştirecek.

- Almanya'da 3 şehre gidecek

Kılıçdaroğlu, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 23-26 Kasım tarihlerinde Almanya'ya yapacak.

Kılıçdaroğlu'nun Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yılın son ayında da yoğun il ziyaretlerinde bulunacak. Zaman zaman Ankara'da çeşitli etkinliklere katılması beklenen Kılıçdaroğlu, aralık ayında sırasıyla Burdur, Antalya, Trabzon, Şanlıurfa, Hatay ve Kayseri'ye gidecek.

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