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  • Kılıçdaroğlu'nun kilit sözü ortaya çıktı. Herkes kimi kastettiğini konuşuyor

Kılıçdaroğlu'nun kilit sözü ortaya çıktı. Herkes kimi kastettiğini konuşuyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık ve seçim tartışmaları ile ilgili olarak kullandığı; "Bir kral gitsin başka kral gelsin istemiyoruz. Bize kral değil, kural lazım. Yeni kral kim olacak? Olay bu değil. Biz yeni kral istemiyoruz." ifadeleri dikkat çekti…

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 17:00
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kilit sözü ortaya çıktı. Herkes kimi kastettiğini konuşuyor

Kılıçdaroğlu'nun kilit sözü ortaya çıktı. Herkes kimi kastettiğini konuşuyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV kanallarının Ankara temsilcileriyle buluşmasında kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü…

Kılıçdaroğlu 'aday olmak istiyor musunuz?' sorusuna çok dikkat çeken bir ifade kullandı.

“BİR KRAL GİTSİN BAŞKA KRAL GELSİN İSTEMİYORUZ”

Kılıçdaroğlu, Altılı Masa vurgusu yaparak, "Cumhurbaşkanlığı koltuğunda karar verecek olan Altılı Masa'dır. Ben üyesi olarak onların iradesi dışında bir şey desem doğru olmaz. Biz beraberiz, birlikteyiz. Tüm kararları birlikte alıyoruz.

Bir kral gitsin başka kral gelsin istemiyoruz. Bize kral değil  kural lazım. İnsan haklarının olduğu, bağımsız kurumların olduğu, kurallar istiyoruz. Ancak biz devlet böyle sağlıkla yönetilir. Yeni kral kim olacak olay bu değil. Biz yeni kral istemiyoruz.” Dedi.

KILIÇDAROĞLU KİMİ KASTETTİ

Ankara kulislerinde, adaylık tartışmalarının gündem olduğu bir dönemde Kılıçdaroğlu’nun kullandığı bu ifadelerle kimi kastettiği konuşulmaya başlandı…

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Cem
19.12.2022 17:03
Halkın dayanacak gücü kalmadı,kim kazanacaksa onu aday yapın bittik !!!!!!!!  
 
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