Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP lideri Özel büyükelçilerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskandinav ve Baltık ülkeleri büyükelçileriyle buluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İskandinav ve Baltık ülkeleri büyükelçileriyle buluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve çok sayıda ilçe yöneticisinin, "31 Ocak Çağlayan Davası" kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde hâkim karşısına çıktığı davanın duruşmasını takip etmişti.

Özgür Özel, akşam programında ise Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder’in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldı.

