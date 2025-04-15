CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP lideri Özgür Özel, 2022'de yaptığı bir konuşma nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

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