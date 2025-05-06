CHP lideri Özel açıkladı! İmamoğlu'na suikast iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde buluna Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma programı sırasında Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde çokça sabıka kaydı olan Selçuk Tengioğlu'nun saldırısına uğraması sonrası düşüncelerini paylaştı.

CHP lideri Özel, "Yas gününde saldırı konuşuldu. O gün barış konuşulacakken saldırı konuşuldu" diyerek yaşananlardan kaynaklı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

ÖNDER'İN ANMA TÖRENİNDEKİ SALDIRI

"Saldırı bana, bize, size yazılmış bir mektuptur. İlk gün dediğim yerdeyim hiçbir siyasi partiyi oluşumu bu olaydan doğrudan sorumlu tutmuyorum. Kimin yaptığını öğrenmek polisin savcıların görevidir. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının 23'üncü yılında büyük bir sınav verecek. Eğer bu işin uzandığı her yere kadar bir soruşturma kovuşturma yaparsa ne ala... Ama işin ucu bir yerde tıkanırsa o zaman o yeri de konuşmak benim hakkım olur.

'MEKTUBU KALIN KALIN YAZARAK YOLLADILAR'

"Birileri bize şunu söylüyor; biz Türkiye'yi bir noktaya getirdik, bir şeye karar verdik. Siz bu kararın önünde engelsiniz, siz direniyorsunuz, itiraz ediyorsunuz. Hatta yaptığımız işi darbe olarak nitelendirip bu kurduğumuz planı bozmak için emek ediyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Sokağa çıkıyorsunuz, meydanları dolduruyorsunuz. Her hafta bir yerde miting, sürekli gündemde tutuyorsunuz. Durun, oturun, Ankara'ya dönün ve partinizde oturun. Bunu da çok net bir şekilde mektubu kalın kalın yazarak yollamışlar. Kimi yolluyor? Bir evlat katilini! Diyor ki; evladını öldürmüş, sana mı kıymayacak!"

ÖZEL'DEN SALDIRIYA NET YANIT: HODRİ MEYDAN!

Bu saldırıyı önceden gelip planlayarak görünerek, -sen beyanına bakma- bizim ifademiniz şudur; 'Onu biz yolladık, geçeceğin güzergahı biz belirledik, sana sokakta saldırttık.' Diyor ki 'artık dönün planımızı bozmaya genciyle yaşlısıyla hakkınızı aramaya kalkmayın.' Bu mektubu yazdılar mı yazdılar, okuduk mu, okuduk. Yarın akşam Beyazıt'tayız, Cumartesi Van'dayız, 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur! Okudunuz mu?

Özel, "O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

KARTALKAYA YANGINI

Bolu'da Grand Kartal Otel'de ihmaller sonucu çıkan yangında ölen yurttaşları anan Özel, Kartalkaya'nın hukuk sürecini hatırlayarak, "Benim meselemden önce Kartalkaya davasında adaleti sağlayın" dedi.

SALDIRGAN İBB'YE GİDEREK 'İMAMOĞLU'NA SUİKAST EMRİ VERİLDİ' DEMİŞ

Özgür Özel, kendisine saldıran Selçuk Tengioğlu'nun daha önce Saraçhane'ye geldiğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceğini söylediğini aktardı.

Özel, şunları söyledi: "Bu yılın ocak ayında evlat katili saldırgan İBB'ye gelmiş, 'koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi, İmamoğlu'na suikast yapılacak, ihbar etmeye geldim' demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış, bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağırıp vermişler bunu dinleyin diye? Saraçhane'ye gelecek, kapıyı çalacak, 'ben iki evladın katili, 4 yıl önce çıktım içeriden, koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu'na suikast emri aldılar, bilginiz olsun' diyecek. Savcı Bey, bir baktın mı o koğuşa, o koğuşa nerede? İmamoğlu'na suikast yapılacak diyen adam, dün herkesin gözünün önünde ana muhalefet liderine saldırıyor. Bu adamı birileri kullanıyor."

TUTUKLU ÖĞRENCİ ESİLA AYIK: 'SUÇU VARSA BİZE YAZIN'

Saraçhane eylemlerinde tutuklanan öğrencileri kürsüden gündeme getiren Özel konuşmasına şöyle devam etti:

"19 Mart'ta hala 44 kişi tutuklu. Bunlardan biri Esila (Ayık). Keşke herkes Esila'nın hikayesini kaybetmiş. Annesi vefat etmiş, babası apartman görevlisi çocuğunu okutmaya çalışıyor. Yetenekli ve zeki bir genç Belçika'da bursla okuyor. Babasından destek alamıyor, iki işte çalışıyor, bunlardan biri de garsonluk. iki yıldır ülkeye gelemiyor, geldiğinde de eylemler başlıyor ve kendisinin yazmadığı pankart yüzünden tutuklu bulunuyor. Böbrek ve kalp hastası, elindeki pankart şu 'Diktatör Erdoğan' ona yazdığınız suçu bize yazın.

Söz veriyoruz bizim iktidarımızda böyle 'suçlar olmayacak. Herkesin içi rahat gönlü huzurlu olacak. Bir kişinin suçu ne olursa olsun rehin alınmayacak, ekmeğinden edilmeyecek. KHK'liler, yargılanıp da beraat edenler, adil yargılanmadım diyenlere de bir yargılanma hakkı daha verilip kimseni uzak akrabasının temasından dolayı bir kayıp nesil yaratılamayacak. FETÖ'de yer alanlar cezalarını çekecekler.

Ayrıntılar gelecek...