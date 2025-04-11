CHP lideri Özel Saraçhane direnişini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de canlı yayında konuştu. Özel, Saraçhane'deki direnişi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Özel konuşmasında "155 bin kişi bariyerleri yıktı, bir yolunu buldu oraya geldi. Çarşamba 20.30 155 bin kişinin Türkiye'ye korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, seçtiğimiz başkanı kimseye vermiyoruz. Buraya kayyum atatmıyoruz dediği gündür" dedi.

İşte konuşmasından o kısım:

"O gün Saraçhane'ye ben çağrı yaptım. O akşam 155.000 kişi geldi. Akıl alır gibi bir şey değil. Ve ki pek çok engel vardı. Yani ulaşım konusunda olağanüstü engelleme. Olağanüstü. Yani insanlar kilometrelerce geriden örneğin biri diyor ki 7 kilometre yürüdüm. Biri diyor 3,5 yürüdüm.

"YAKLAŞTIRMAMAK İÇİN HER ŞEY YAPILDI"

Bizim gazeteci arkadaşlarımız bile zor ulaştılar. Kameramanlar kameraları sırtında 3 kilometre yol yürüyüp geldiler. Ve inanılmaz engellemelere yaklaştığınızda bu sefer bariyerler, bariyerin önünde polisler. Yani yaklaştırmamak için her şey yapıldı.

155 bin kişi bariyerleri yıktı, bir yolunu buldu oraya geldi. Çarşamba 20.30 155 bin kişinin Türkiye'ye korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, seçtiğimiz başkanı kimseye vermiyoruz.

"KAYYUM ATATMIYORUZ DEDİĞİ GÜN"

Buraya kayyum atatmıyoruz dediği gündür. Ve 155 bin kişi ertesi gün 250 bin kişi oldu. Üçüncü gün 550.000 kişi oldu. Pazar günü ön seçimin olduğu gün 1 milyon 200 bin kişi oldu.

Eskiden rakamlar tartışılırdı. Şimdi drone var. Polisin de dronu var. Tartışmasız 1 milyon 200 bin kişinin geldiği ve bir darbeyi püskürttüğü yerdir Saraçhane."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında konuşuyor