CHP lideri Özel, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası kayyum açıklaması yaparak "Kayyum uygulaması yeniden istisna haline gelecek. Yeni bir belediye statüsüne ihtiyaç var. Bir tarafı yerel dinamiklere, diğer tarafı merkezi kurumlara dayanan yeni yapı kurulmalı" dedi.

CHP lideri Özel, Erdoğan'ın çıkışına tepki göstererek "Belediyelerle ilgili yeni bir yapı kurulması AKP'li belediyelerin de desteğiyle CHP'nin aktardığı bir husustur. Ama şimdi yerel yönetimlere kayyım atayanlar belediyelerin çoğunluğu CHP'ye geçince böyle bir çıkış yapıyor. Belediye başkanının yetkilerini valiye verecekse kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Özel, ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Konuşmasından satır başları şöyle:

"Tutuklama ortada fol yok yumurta yokken, delil yokken yapılabilecek bir şey değildir. Şu anki durum, tutuklayanların, tutukladıkları kişilerle baş edememelerinden dolayı yaptıkları bir şey haline geldi.

Esila'nın tutukluğu ayıbından 37 gün sonra dönüldü. O günlerin hesabını kim verecek? Kimse kimseye teşekkür borçlu değil. Yaşanan utançtır ve büyük bir ayıptır.

Herkes yargılanırken masumdur. Daha sonra ceza alırsa itiraz hakkı vardır.

Kimse daha suçlama aşamasında daha iddianame bile ortada yokken ön infaza tabi tutulamaz bunu yapanlar diktatör rejimlerdir.

Şimdi hükümlülere ne yapıyorlar? Doktor kontrolüne götüreceğiz diye savcının karşısına çıkarıyorlar. 'İstediğim gibi ifade vermedin, bunu değiştir evine git' diyorlar. Böyle şey olur mu?

Salınması gereken adamları salamıyorlar, 'Bu kadar tuttuk ne diyeceğiz?' diye. Tayyip Bey'in talimatı var diye düşünüyorlar. Savcılar Tayyip Bey'i yine kandırıyorlarsa Zekeriya Öz gibi, 5 sene sonra 'Kandırıldım' demek yerine şimdiden hareket etsin.

Terörsüz Türkiye, tutuksuz yargılanma, toplumsal uzlaşı bunların hepsi birden bir zeminde olabilir. Biz terörsüz Türkiye’de varız, siz de tutuksuz yargılama var olun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerle ilgili yeni bir düzen çıkışı oldu. Belediyelerle ilgili yeni bir yapı kurulması AKP'li belediyelerin de desteğiyle CHP'nin aktardığı bir husustur. Ama şimdi yerel yönetimlere kayyım atayanlar belediyelerin çoğunluğu CHP'ye geçince böyle bir çıkış yapıyor.

Belediye başkanının yetkilerini valiye verecekse kabul etmeyiz."

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