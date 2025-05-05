CHP lideri Özel’e planlı saldırının görüntüleri: Adım adım takip!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun, AKM’de Sırrı Süreyya Önder anma töreni öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i bina dışında takip ettiği ortaya çıktı. Tengioğlu’nun, Özel’in basın açıklaması yaptığı sırada arkadan yaklaşıp kollarını bağlayarak beklediği görüntüler dikkat çekti.

Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder cenaze töreni Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında Selçuk Tengioğlu isimli eski hükümlünün fiziksel saldırısına uğradı.

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Özgür Özel’e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun tören öncesinde Özgür Özel'i takip ettiği anlar ortaya çıktı. Tören sonrasında da saldırganın protokol çıkışında beklediğini gösteren kayıtlar canlı yayın kameralarına yansıdı. 84566742-086c-4342-8374-bb152aa02b72.pngSaldırganın, binaya girmeden önce Özel'in dışarda basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında arkadan geldiği, Özel ve beraberindekilerin sağ tarafında kollarını bağlayarak beklediği görüldü.b1613d82-a79a-416d-baa1-80020a23f879.pngSaldırganın, Özel salona girdikten sonra dışarda beklediği, bir süre protokol çıkışının önündeki banklarda oturarak dikkat çekici hareketler yaptığı görüldü. Burada da bekleyişine devam eden saldırganın bir süre sonra oturduğu banktan kalkarak kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu bariyerlere gittiği ve orada bekleyişine devam ettiği tespit edildi. Saldırganın tören sonrasında da protokol çıkışında beklediği görüldü.

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