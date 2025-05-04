CHP lideri Özel'e saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışı saldırıya uğradı.

Saldırgan'ın iki çocuğunu öldüren ve iki çocuğunu da yaralayan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıktı.

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CNN Türk'ten yapılan açıklamaya göre DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Oskay, saldırganın ilk ifadesine ulaştı.

Oskay, ifadeye ilişki şu bilgilere yer verdi:

"66 yaşındaki saldırgan İstanbul'da bulaşıkçı olarak çalışıyor. Daha önceden 2 çocuğunu öldürmekten ve 2 çocuğunu yaralamaktan sabıkası var. Şartlı tahliye edildikten sonra bulaşıkçı olarak çalışıyor.

"YEMEK KARTI İÇİN BAŞVURDUM AMA VERMEDİLER"

CHP'ye giderek yemek kartı istediğini ve verilmediğini iddia ediyor. Özel'in gençleri sokağa çağırmasını sinirlendiğini, Özel'in törene katılacağını duyduğunu ve görünce sinirlendiğini ve kendisine hakim olmadığını söylüyor.

Gözaltına alındıktan sonra saldırgan ilk ifadesinde sözlü olarak şu şekilde cevap veriyor: Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum. Ancak partili olmadığım için yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim.

CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum.

Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, oraya gittiğimde saldırı niyetim yoktu. Gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım diyor.

Terör bağlantısı tespit edilemedi. Bir bulaşıkçı olarak restoranda çalıştığı belirlendi. Henüz resmi ifadesi başlanmadı. İlk sorulara bu cevabı verdi."

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