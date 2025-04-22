CHP lideri Özel: Gizli tanık ifadeleri aslında Erdoğan'ın tüyoları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı. CHP lideri Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda yöneticiye yönelik başlatılan operasyon hakkında konuştu.

Özel, soruşturma kapsamında açılan davaya hakkında konuşarak "Bugün Silivri'de yaşanan şudur. Apar topar yapılan bir operasyon, yazılamayan bir iddianame var. Gizli tanıklar var. Çınar, Ladin, Meşe diye üç tane odun" dedi.

Gizli tanıkların aslında arkasında gizlenenlere dikkat çeken Özel, "Bu gizli tanıkların ifadelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve bizim Anayasa Mahkeme'mize göre somut delillerle desteklenmesi lazım. Ne yapıyor? Gizli tanık dünya kadar iftira atıyor. Gizli tanık ifadeleri aslında Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının verdiği tüyolar" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Geçtiğimiz cumartesi günü Yozgat'taydık. Yürekten teşekkür ediyorum. Milletin, milletin efendisi olan çiftçilerimize, köylülülerimize, geçim sıkıntısı içindeki emeklilerimize, yok sayılan, hor görülen kadınlarımıza, hayalleri çalınsa da bir umuda tutunan gençlerimize, Yozgat Meydanı'nı doldurdukları için, dosta güven, olmayana kaygı verdikleri için ve "Biz buradayız! Meydan boş değil. Meydan bu meydan! Yozgat burada!" diyenlere yürekten teşekkür ediyorum.

'Ne işiniz var Yozgat'ta' diyenlere karşı biz kalbimizin sesini dinledik. Yozgat haksızlığa karşı susmadı.

9 Ekim günü darbe yapmaya karar verdiler.

"ABDULLAH AMCAYA SÖZ OLSUN, BU DÜZEN DEĞİŞECEK"

Hiçbir söz Abdullah amcanın sözü kadar güçlü değildir. Abdullah amca dedi ki 'Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez, adalet ve hukukla devlet idare edilir' dedi. Abdullah amcaya söz olsun, bu düzen değişecek, adaletle yönetenler bu devletin başına gelecek.

Bu rejim, bu ülke, 2024-2025 yılı arasında, Meclis'in 105. yılında Cumhuriyet'in 102. yılında Narin'i, Sıla'yı, Ahmet'i koruyamadı. Biri 2, biri 8, biri 14 yaşındaydı. Biri gördüğü cinsel saldırıdan sonra hastanede öldü.

Küçücük Narin'in cinayetinin üzerine tam anlamıyla gidilemedi. Hepimizin gözü önünde kaykay kıyafeti almaya giden Ahmet Minguizzi barbarca katledildi. Halen daha mezarına saldıranlar, annesini tehdit edenler, ailesiyle görüşen gazetecileri tehdit edenler var.

Bu yüzden bu Meclis'in kuruluşunun 105. yılında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında ant olsun ki bu memlekete hem siyaseten hem de her bir bebek için, evlat için, ana için, baba için hem güvenliği hakim kılacağız. Hukuk devletini hakim kılacağız. Adaleti hakim kılacağız.

Yozgat'ta olduğu gibi, yan yana, omuz omuza; Aleviler, Sünniler, tüm mezhepler, tüm görüşler hep beraberiz.

Biz, gazinin emaneti, kurduğu demokrasiden ve cumhuriyetten yanayız.

"YOZGAT'TA NE YAPTIYSAK HER HAFTA BAŞKA ŞEHİRDE"

Milli irade saldırı altında. Milletten aldığımız güçle Samsun'da, Yozgat'ta, Maltepe'de, Saraçhane'de ne yaptıysak yarın Ankara'da, Mersin'de, Konya'da, öbür hafta başka şehirde gerçek gücün millette olduğunu, milletten aldığımız güçle bütün dünyaya göstereceğiz.

Millet 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazısını sokaklara yazmıştır artık.

"SAVAŞ HUKUKUNDA BİLE OLMAYAN ŞEYLER"

Yalancı tanıklarla somut delillere ulaşamayınca etkin pişmanlığa sarılma sürecine girdiler. İlhamını FETÖ'cülerden aldıkları bir kumpas operasyonuyla karşı karşıyayız.

Savaş hukukunda bile olmayan şeyleri yaptılar. 31 yıl önceki diplomanın iptali... Savaş hukukunda o ülkenin resmi evrakları, tapuları geçersiz kılmaz, mülkiyet hakkını ortadan kaldırmaz.

MASAK raporu tel tel dökülüyor. Buna rağmen cevap veremediğimiz bir soru yok. Bu darbenin karargahı Beştepe, silahı ele geçirdiği yargıdır.

Dosyada ve iddialara bakıldığında tutuklamayla ilgili hiçbir somut gerekçe yokken 15.5 milyon insanın aday gösterdiği Cumhurbaşkanı adayımızı, 6 belediye başkanımızı, 100'e yakın arkadaşımızı haksız yere tutuyorlar.

"GİZLİ TANIK İFADELERİ ASLINDA ERDOĞAN'IN VERDİĞİ TÜYOLAR"

Bugün Silivri'de yaşanan şudur. Apar topar yapılan bir operasyon, yazılamayan bir iddianame var. Gizli tanıklar var. Çınar, Ladin, Meşe diye üç tane odun.

Bu gizli tanıkların ifadelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve bizim Anayasa Mahkeme'mize göre somut delillerle desteklenmesi lazım. Ne yapıyor? Gizli tanık dünya kadar iftira atıyor. Gizli tanık ifadeleri aslında Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının verdiği tüyolar.

Bu 19 Mart darbecileri zaten zorda olan ekonomimizi tamamen batırdı, perişan ettiler. Dövizi tutabilmek için 50 milyar dolar, 19 trilyon lirayı cayır cayır yaktılar. Mehmet Şimşek denilen bu darbenin mali ayağı, "Biz bu rezervleri bugünler için topladık" dedi. Ekrem İmamoğlu'nu hapse atıp, borsa batınca, yabancı yatırımcı parasını alıp yurt dışına giderken dolar fırlamasın diye almış bu parayı tutmuş.

"TRUMP GEVREK GEVREK PAPAZI HATIRLATTI"

Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 25 Mart’ta ABD’de gözaltına alındı. Rümeysa’nın kefaletle serbest bırakılma talebi bile reddedildi ama Erdoğan’dan bir tane ses yok. Trump ona hatırlatıyor. 'Severim onu' diyor. 'İyi anlaşırım. Bir rahibim vardı elimde onu ondan almıştım' diyor. Hatırlayın Erdoğan Trump’a şöyle söylüyordu: 'Bu can bu bedende durdukça benim rahibi vermeden sen rahibini alamazsın. Ey Trump ver papazı al papazı' diyordu. O gün papaz dediği kişi Amerika Birleşik Devletleri’nde öldüğü güne kadar yaşadı. Asla ve asla Amerika’daki papazı kendisine vermediler. Fethullah Gülen’i söylüyor. Ama Trump bir sert telefonla kendi papazını aldı. Şimdi gevrek gevrek hatırlatıyor.

"HANİ ERDOĞAN'IN TÜRK DEVLETLERİYLE İLİŞKİLERİ ÇOK İYİYDİ?"

Güya Türk dünyasıyla iyi ilişkiler kuruyorlardı. Biz ne bekliyoruz, Türki cumhuriyetler Kuzey Kıbrıs'ı tanıyacak. Ne oldu? Oturdular Semerkant'ta Güney Kıbrıs'ı tanıdılar. Hani Erdoğan'ın Türk devletleriyle ilişkileri çok iyiydi? Kıbrıs davası Türkiye'nin namusudur."

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