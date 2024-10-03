CHP Lideri Özgür Özel İsrail'e meydan okudu

CHP Lideri Özgür Özel, Antalya ziyaret kapsamında partisinin i başkanlığının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya gelen Özel, belediyenin şeref defterini imzaladı. Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

"NETANYAHU'NUN ALNININ KARŞILARIZ"

Özgür Özel buradaki açıklamasında, "İsrail’in gücü Türkiye’ye yetmez. Hep birlikte o Netanyahu’nun alnını karışlarız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığına yakıştırdığınız bir aday var mı?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"CHP'nin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacaktır. O yüzden sorumluluğumuz çok ağır. Aday belirlemiyoruz, cumhurbaşkanı belirliyoruz"

Özel, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanlığına yakıştırdığınız bir aday var mı?" sorusuna "CHP’nin Cumhurbaşkanlığına benim kimi yakıştırdığım değil, CHP’nin üyeleri başta hatta mümkünse ki geniş halk yoklaması... CHP üyelerinin de üzerinde, gönül veren, adayının kim olmasını belirlemek isteyen herkesin fikrine başvuracağız. Ortak akılla, en geniş mutabakatla en iyi adayı belirleyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın ki CHP’nin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacak. O yüzden sorumluluğumuz çok ağır. Aday belirlemiyoruz, cumhurbaşkanı belirliyoruz" yanıtını verdi.