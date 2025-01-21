CHP lideri Özgür Özel: Kayıp sayısının artmasında endişe ediyoruz

CHP lideri Özgür Özel, 66 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otelde konuşma yaptı. Özgür Özel konuşmasında 'Kayıp sayısının artmasından endişe ediyoruz' dedi.

"İtfaiye raporuyla ilgili algı çalışması yapılıyor' diyen Özgür Özel, konu ile ilgili şuan konuşmak istemediğini belirtirken "içerde yanmış çocuk bedenleri varken hepimiz adına ülke adına utanç duyuyorum bunun hesabını kim verecekse verecek, 2025 yılında insanlar böyle ölmez, ölemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yangının yaşandığı oteldeki can kaybı sayısı ile ilgili bilgileri olduğunu ancak resmi açıklama için altı saat beklediklerini ifade etti. Öte yandan Özgür Özel AKP'nin kongresini iptal etmemesine de değinerek "Bir parti bugün parti kongresini iptal etmedi" diye de vurguladı.

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