CHP lideri Özgür Özel'den Bayrampaşa seçimine flaş yorum

Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrasında CHP'li Başkan Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından, bugün Bayrampaşa'da başkanvekilliği için seçim yapıldı. Eşitliğin 4 turda bozulmadığı seçimde, 5. turda kura çekildi ve Bayrampaşa'nın yeni başkanvekili kura sonucunda CHP'li İbrahim Kahraman oldu.

İki yılda üçüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Bayrampaşa'daki başkanvekilliği seçiminde yaşananları değerlendirdi. Özel "Hak yerini buldu. Bayrampaşa iradesi kura da çıktı" dedi.

Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

“Bir siyasi kapkaç olayını CHP'nin sımsıkı durması, daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanıyla davranması sonucu iş kuraya kaldı, kurada da hak yerini buldu.

Zaten Bayrampaşa'da 20'ye 15 biz öndeyken 5 belediye meclis üyemizi tutuklayarak Bayrampaşa'yı almaya çalıştılar, olmadı başka oyunlara girdiler.

"HAK YERİNİ BULDU"

Ama 4 turda eşitlik bozulmayınca kura sonucunda hak yerini buldu.

Sonuçta CHP'li bir başkanvekili seçildi Bayrampaşa'ya. Eğer AKP'li bir başkanvekili bu hileyle seçilseydi içerideki belediye başkanımızın bomboş bir dosyayla içerde tutulmasına devam edeceklerdi.

Çünkü Erdoğan Bayrampaşa başkan vekiline belediye başkanı muamelesi yapacaktı ve hakim nasıl bir tahliye kararı verebilecekti?

"BAYRAMPAŞA İRADESİ KURADA DA ÇIKTI"

Belediye başkanımızın özgürlüğü için de çok önemlidir bu sonuç.

Demek ki bütün müdahalelere rağmen Bayrampaşa'nın iradesi kurada da çıktı."

