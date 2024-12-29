CHP lideri Özgür Özel'den DEM'in İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama

Özel, DEM Parti heyetinin dün İmralı'da yaptığı ziyarete ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. En önemli kriterlerimizden birisi şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir" ifadesini kullandı.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan DEM Parti'nin İmralı açıklamasına ilk yorum!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin dün İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi ve görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Özel, şunları kaydetti:

"BAŞINDAN BERİ ÇÖZÜM ZEMİNİNİN TBMM OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORUZ"

"Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’da yaptıkları görüşmeden sonra duyurdukları açıklamayı okudum. Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler. Prensip olarak bütün partiler ile diyalog zeminindeyiz ve tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız.

DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

En önemli kriterlerimizden birisi de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir. Bu çerçevede gelişmeleri takip ediyoruz, henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil. Detaylara hakim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız."