CHP lideri Özgür Özel'den diploma kararına sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararı hakkında açıklamada bulundu.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN ARKASINDAYIZ"

Özel yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bir kara lekedir. Buradan bize motivasyon çıkar. Başka bir şey çıkmaz. 23 Mart'ta 1 milyon 750 bin iüyemizle adayımızı belirleyeceğiz Ekrem Başkan adayımızdır. Birileri onda korkup kurtulmaya çalışıyor diye biz motivasyonumuzdan kaybetmeyiz. Ben 1 milyon 750 bin üyemizi daha büyük kararlılıkla, daha büyük coşkuyla pazar günü Ekrem Başkan'a sahip çıkmasını bekliyorum. Bundan sonraki sürecin hukuki yolu açıktır. İdari yargı da bu yanlış hesabın en kısa sürede döneceğini ve kararın geri döneceğini umuyorum. Zaten Anayasa Mahkemesi'nde benzer kararlar var. Ekrem Başkan burada fail değil mağdurdur. Yapılan işlem hukuki değil siyasidir. Siyasi olarak da en net kararımızı vereceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız. "