CHP lideri Özgür Özel' saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın Özel'in suratına vurduğu görülüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Beyoğlu AKM'deki anma törenine katıldı.

Anma bitimi cenaze törenine geçiş için salondan çıkan CHP lideri Özel, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

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Şahıs, Özel'in yüzüne eli ile saldırdı. 2.SayfaOfficial hesabının paylaştığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay esnasında şahsın "Biz Osmanlı torunuyuz" diye bağırdığı aktarıldı.

Özel'in durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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