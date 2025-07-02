CHP liderinden fezlekelere rest. "Bir ben kaldım beni de atsın hapse"

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye düzenlenen operasyonda Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 137 kişinin gözaltına alınmasının ardından İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde açıklama yaptı.

Özel, "Hiçbir yerel yöneticimiz İstanbul'da da olsa, burada da olsa yargılanmaktan, hesap vermekten muaf değil. Buna itirazımız yok, aylardır söylüyoruz. Yeter ki yargılama adil olsun, hızlı olsun, savunma hakları kısıtlanmasın, kamu görevlileri suç sayılacak yöntemlerle bu davaları ilerletmeye çalışmasın ve özellikle de tutuksuz yargılama esas olsun" dedi. Operasyon sürecine değinen Özel, "Bu algı operasyonun sonlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

AZİZ KOCAOĞLU'NUN YARGILANMASINI ÖRNEK VERDİ

Aziz Kocaoğlu'nun yargılandığı süreci hatırlatan Özel, "İzmir'in geçmiş pratiğinde Sayın Aziz Kocaoğlu'nun 379 yılla 33 suçtan yargılandığını, tutuksuz yargılandığını ve teker teker bütün suçlamalardan beraat ettiğini hatırlayalım. O gün bir tutuklama yapmış olsaydınız, İzmir'in beni yönetsin diye seçtiği kişiye İzmir'i yönettirmemiş, sonuçta beraat etmiş kişiye boşu boşuna hapis yatırmış, yakınlarına da zulm etmiş olurdunuz" diye konuştu. Özel, "Böylesi bir örnek varken biz tutuksuz yargılanma, adil yargılanma bekliyoruz" dedi.

Özel, "Geçmişte siyaseten ayrı düşmüş olabiliriz, tartışmalar olmuş olabilir ama bizim aramızdaki hukuk siyasi rekabetin içinde böyle bir günde dayanışmayı gerektirir. Zaman zaman İzmir kamuoyunda 'acaba Özgür Özel, Tunç Soyer'e sahip çıkar mı' diye... Ekrem İmamoğlu'na nasıl sahip çıkıyorsak Tunç Soyer'e de aynı şekilde sahip çıkarız. Meselenin parti içinde nerde durduğumuzla hiçbir zaman ilgili olmaz. Bunu da bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

DOKUNULMAZLIK SORUSUNA YANIT: BİR BEN KALDIM, BENİ DE ATSIN HAPSE

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, dokunulmazlık dosyasının TBMM'ye gelmesine ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bir ben kaldım, beni de atsın hapse. Sonra ne olacak ben kazandım mı diyecek? Kendisini yenen rakiplerine saldır saldır... Biz demirden korksaydık, trene binmezdik. Bunlar bize vız gelir tırıs gider. Sordunuz diye yanıtladım. Bizim gündemimizde fezleke, dokunulmazlık yok."

ERDOĞAN'A KARİKATÜR YANITI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Milyonların gördüğü hakareti rezilliği sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür git bir göz doktoruna görün” sözlerine yanıt veren Özel, "Sayın Erdoğan'ın anlama kapasitesinin yitirdiğini düşünmek lazım ya da birilerin kendisini fena halde kandırıyor" dedi.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben o karikatüre baktım. Peygamber melek değildir, bu şekilde resmedilmez" ifadelerini kullanan Özel, "Peygambere hakaret edeni savundu, diyor. Ben doğru bildiğimi savunurum. Doğru bildiğimi de yanlış gördüğümü de söylerim, bedeli ne olursa olsun. Ben orada peygamber görseydim, ‘Bu yanlış, doğru olmamış. Peygamber resmedilmez’ derdim."

Özel, "Erdoğan'a karikatüre bakmasını, benim açıklamama bakmasını ya da tam metnini okumasını tavsiye ediyorum. Yoksa okuduğunu anlayamayan, muhakeme yeteneğini yitirmiş, kendisine ne yazılırsa onu tartışmadan okuyan bir siyasetçiye dönüştüğünü kabul etmiş olur Sayın Erdoğan. Ben kendisine birinci ismiyle hitap etmeyi doğru bulmam. Kendisi böyle tercihlerde bulunuyor. Öyle kendisine 'Tayyip' falan demeyeceğim, Sayın Erdoğan demeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.