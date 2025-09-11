CHP liderinin, Gürsel Tekin’e randevu vermeme nedeni belli oldu! Partinin ağır topu açıkladı

Nefes yazarı Aytunç Erkin, CHP Genel Merkezi ile Gürsel Tekin arasında yaşanan diplomasi trafiğini, süreci yakından izleyen bir kaynağın aktardığı çarpıcı bilgileri aktardı. İddiaya göre; Özgür Özel’in Gürsel Tekin’e randevu vermemesinin nedeni “İstanbul olağanüstü il kongresi için toplanan imzaların gereğini yapacağım” şeklinde bir açıklama yapmamasından kaynaklandığı aktarıldı.

CHP İstanbul Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından kayyum olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin görevlendirilmişti. İl binasında yaşanan olayların öncesinde CHP Genel Merkezi ile Gürsel Tekin arasında yaşanan diplomasi trafiğini Nefes yazarı Aytunç Erkin, süreci yakından izleyen bir kaynağın aktardığı bilgileri bugünkü köşe yazısında paylaştı.

RANDEVU VERMEME NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre; Gürsel Tekin; İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gibi isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu isimler, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya geldi. Ancak Özgür Özel’in, Gürsel Tekin’e randevu verme konusunda isteksiz olduğu belirtildi. Özel’in basına yansıyan “Bu şekilde kayyum olarak vermem” açıklaması, bu tutumunu açıkça ortaya koydu.

Sürecin ilerleyebilmesi için Gürsel Tekin’in, “İstanbul olağanüstü il kongresi için toplanan imzaların gereğini yapacağım” şeklinde bir açıklama yapması durumunda Özgür Özel’in randevu verebileceği ifade edildi. Ancak Tekin’in bu yönde bir beyanda bulunmadığı öğrenildi.

“KAPALI KUTU” YORUMU

Olağanüstü kongre için imza toplama çalışmaları devam ederken, Gürsel Tekin’in tutumu “kapalı kutu” olarak tanımlandı. Sezgin Tanrıkulu’nun Tekin ile yaptığı görüşmeler de sonuçsuz kaldı.