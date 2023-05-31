CHP listelerinden Meclis'e giren milletvekilleri istifa etmeye başladı: Kendi partimizle yemin edeceğiz

Millet İttifakı üyesi Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Türkiye Değişim Partisi 14 Mayıs'ta düzenlenen milletvekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden aday göstermiş ve CHP, ittifak üyesi partilerin toplamda 40 milletvekili çıkarmasını sağlamıştı.

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla Milletvekili seçilen Selçuk Özdağ, 10 milletvekili arkadaşıyla birlikte istifa dilekçelerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve TBMM'ye verdiklerini açıkladı.

Yemin törenine kendi partileri ile katılacaklarını ifade eden Özdağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik, 10 milletvekili arkadaşımızla birlikte. Aynı şekilde TBMM'ye de dilekçelerimizi ilettik.

Yemin töreninde de kendi partimizle birlikte yemin edeceğiz.

Millet İttifakı çerçevesinde bir arada olmaya, millet iradesini ve sorunlarını meclise ve kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanlığı seçimleri var ve buna hazırlanmamız gerekiyor.

Özeleştiri yapmak önemlidir ve her parti bunu yapmalıdır.

Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Seçim eşitlik temelinde gerçekleşmedi, adil bir seçim olmadı. Buna rağmen kazanabilir miydik?

Evet, kazanabilirdik.