CHP listelerinden Meclis’e giren Saadet Partisi’nden ‘yeni ittifak’ mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin yükseliş trendinde olduğunu vurgulayarak, “Seçim zamanına kadar ittifaklarda belirleyici bir rol üstleneceğiz ve Türkiye’nin gelecek dönemine yön verecek bir pozisyonu koruyacağız inşallah.” dedi.

Arıkan, Antalya’nın Kepez ilçesinde bir restoranda düzenlenen “Medya Buluşmaları” etkinliğine katılarak partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında, tarım ve turizm merkezi olan Antalya’nın, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Arıkan, saha siyasetine önem verdiğini belirtti.

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SAHA SİYASETİ VE GÜNDEM FARKI

“Malum bir masa bir de saha siyaseti var. Teşkilatımız, insanlarımızla iletişim kurmak için olabildiğince sahada olmaya özen gösteriyor. Gezilerimizde, Ankara’nın gündemiyle Anadolu’nun gündeminin farklı olduğunu net bir şekilde gözlemledik. Ankara’da konuşulan konular, sahada Antalya’ya, Kayseri’ye, Ağrı’ya, Muğla’ya, Trabzon’a gittiğimizde tamamen farklı bir gündeme dönüşüyor.” şeklinde konuşan Arıkan, saha siyasetinin önemine dikkat çekti.

Saha ziyaretlerinden elde ettiği izlenimleri paylaşan Arıkan, Türkiye’de ne eğitimde ne de istihdamda yer alan 5 milyon gencin olduğunu ve bu gençler için acilen çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

“Aile Yılı” ilan edilmesinin önemli bir adım olduğunu dile getiren Arıkan, iktidarın bu konuyu gündeme taşımasını olumlu bulduğunu ifade etti.

YENİ NESİL SİYASET ANLAYIŞI

Partisinin kongre sonrası “Yeni nesil siyaset” anlayışını benimsediğini aktaran Arıkan, yeni dönemde doğruya doğru, yanlışa yanlış deme yolunda ilerlediklerini söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE ŞEFFAFLIK TALEBİ

Terörsüz bir Türkiye’nin herkesin ortak arzusu olduğunu vurgulayan Arıkan, bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te liderleri bir araya getirerek konuyu müzakere etmesi gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi’nin bu konuda geçmişte bedel ödediğini hatırlatan Arıkan, “Erbakan Hoca’mız, Bingöl’de yaptığı konuşmadan dolayı siyasi yasak almıştı. Bugün de aynı noktadayız. Eğer bu meselenin çözümü için gerçekten samimiyseniz, biz elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koymaya hazırız ama şeffaflık ve bilgi paylaşımı şart.” dedi.

İTTİFAKLARDA BELİRLEYİCİ ROL HEDEFİ

Bir gazetecinin “İttifakta siz nerede yer alacaksınız?” sorusuna Arıkan şu yanıtı verdi: “Önümüzdeki dönemde biz de mutlaka ittifak kuracağız, bazı partilerle temaslarımız olacak. Bunun zamanı geldiğinde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız kamuoyu yoklamalarına göre, Saadet Partisi son altı ayda yoğun çalışmaları sayesinde sürekli bir yükseliş trendinde. Partimiz ufak ufak iyi bir yerlere geliyor. Seçim zamanına kadar ittifaklarda belirleyici, Türkiye’nin bundan sonraki dönemine yön verecek pozisyonu muhafaza edeceğiz inşallah.”

Arıkan, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin kurduğu Yeni Yol Partisi ile Meclis’te ortak çalışmalar yürüttüklerini ve ittifakı daha geniş halkalarla genişleteceklerini de sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin de Antalya’nın tarım ve turizmdeki önemini ve şehirde yaşanan sorunları dile getirdi.